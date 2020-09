Ibišević iz Herthe v Schalke

"Vedad Ibišević je pravi blagoslov za našo ekipo. Gre za izkušenega napadalca, ki je vselej nevaren za tekmečeva vrata," je o novi okrepitvi dejal športni direktor zasedbe iz Porurja Jochen Schneider. Ibišević je v Gelsenkirchen prišel kot prost igralec in brez odškodnine. Večino svoje kariere preživel v Nemčiji, kjer je igral še za Aachen, Hoffenheim in Stuttgart, kratek čas je igral tudi za St. Louis Strikers in Chicago Fire v ZDA ter PSG in Dijon v Franciji.

Za BiH je med letoma 2007 in 2018 odigral 83 tekem in dosegel 28 golov.