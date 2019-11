Klub z jadranske obale 'nataknil' Ibrahimoviću svoj dres

Iz ameriške nogometne lige (MLS) je prišel namig, da se bo švedski nogometaš vrnil v Evropo in zaigral za italijanski nogometni klub AC Milan. Zlatan Ibrahimović je v preteklosti sicer že igral za Milan in to od 2010 do 2012. Ibra je marca 2018 prišel v Los Angeles (LA Galaxy), kjer mu bo konec leta potekla pogodba, v tem času je dosegel kar 53 golov.

Za 38-letnega napadalca so se "ogreli" predvsem italijanski klubi, na zanimiv način so se njegovega novačenja lotili pri Pescari (Pescara Calcio), moštvu iz druge italijanske lige, ki ima sedež v istoimenskem mestu na Jadranski obali. Ibro so "oblekli" v klubski dres Pescare in zapisali: "Dobrodošel Ibrahimović. Naš dres izvrstno izgleda na tebi."Verjetno se je tudi Šved dobro zabaval ob tej fotomontaži, a to zanesljivo ne bo dovolj, da bi se preselil v Pescaro.

ibra