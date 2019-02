Ibra hvalil rojaka 'po mami': Modrić je eden najbolj kompletnih nogometašev vseh časov

Ko legendarni Zlatan Ibrahimović odpre usta, se običajno za njim "praši". Redko njegove izjave ne vlečejo repov in ne vabijo k dodatnemu komentiranju. "Luka Modrić je eden najbolj kompletnih nogometašev na svetu. Ne samo v zadnjih letih, menim, da tudi v zgodovini na sploh," je za DAZN spregovoril 37-letni Šved in podrobneje opisal značilnosti 33-letnega vezista madridskega Reala. "Ima izreden občutek za prostor, njegov pregled nad igro je fantastičen, tako kot tudi njegova tehnika," jeModrićaocenjeval kontroverzni Ibrahimović, ki je prepričan, da je vezist Reala zaslužil laskavi nagradi. "Presrečen sem, da je osvojil Zlato žogo in postal tudi najboljši nogometaš SP v Rusiji. Ni prav pogosto, da takšen igralec osvoji toliko posameznih nagrad. Vesel sem zanj, še posebej ker je bilo to sploh prvič. Običajno nagrajujejo napadalce ali takšne, za katerimi se praši." Ibrahimović je pri koncu pogovora odkril dodaten razlog, da se je razveselil Modrićeve nagrade ... "Njegova in moja mama sta Hrvatici. On je Hrvat, tudi sam sem na pol Hrvat. Hrvaška kri se pretaka tudi v meni."