'Ibra': Mbappe me spominja na brazilskega Ronalda

Največja razlika med Zlatanom Ibrahimovićem ter Kylianom Mbappejem in Erlingom Haalandom so njihova leta – z zvezdnikom PSG-ja ju loči 18, z igralcem Borussie Dortmunda pa 19 let. Toda vsi trije govorijo isti nogometni jezik, in sicer jezik zadetkov. Zdi se, da se 40-letnik od nogometa še ne namerava posloviti, govori se o novi pogodbi, ki bi ga z Rossoneri povezala vse do junija 2023. Takrat bo star skoraj 42 let. Zagotovo gre za nogometaša, ki premika meje v nogometnem svetu, zaradi svojih zavidljivih izkušenj in ostrega jezika pa je vsekakor primeren za razpravo o svojih naslednikih. Na ameriškem CBS-u so ga spraševali o dveh mladih igralcih, ki sta že v mladosti premaknila meje v nogometnem svetu.

"Kdo mi je najbolj všeč med mladimi igralci? Všeč so mi elegantni igralci, takšni, ki so čim bolj 'kompletni'. Ko si nogometaš, moraš razumeti, kako se gibati, kako razmišljati in kako to počnejo drugi igralci. Všeč so mi takšni, ki stvari predvidevajo. Mislim, da me Mbappe malce spominja na brazilskega Ronalda, njegova igra je elegantna," pravi Šved. Toda nadaljuje: "Haaland je tudi zelo močan, obseden je z zadetki. Zelo je inteligenten, želi le doseči gol – in to zna narediti." Norveški čudežni deček je na 74 tekmah zabil 76-krat odkar je RB Salzburg zamenjal za Borussio Dortmund. A Mbappe pri tem ne zaostaja – za Parižane je dosegel že 145 zadetkov, poleg tega pa ga krasi tudi statistika 75 podaj. To sta dva različna nogometaša, ki se jima klanja vsa Evropa, še posebej pa dva velikana na Iberskem polotoku. Real Madrid vzdihuje za obema, Barcelona za Haalandom – projekt, ki se je spremenil v Laportove volilne sanje. Morda se zdi, da se je "Ibra" postavil na stran Francoza, toda jasnega mnenja – tega pri njem nismo navajeni – si ne upa podati. Obenem pa nam ravno to pove zelo veliko.