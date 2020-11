Ibra 'melje' naprej, AC Milan pa ostaja neporažen

V vratih Milana je bil znova prvi vratar Gianluigi Donnarumma, ki se je vrnil iz karantene, sicer pa trener Stefano Pioli ni spreminjal udarne postave v primerjavi z zadnjo ligaško tekmo proti Romi. Milan je povedel v 18. minuti, ko je po Švedovi podaji neubranljivo zadel Franck Kessie. Na začetku drugega polčasa je glavni sodnik dosodil najstrožjo kazen po prekršku Alessia Romagnolija, uspešni izvajalec je bil Rodrigo de Paul. V 47. minuti je bil izid izenačen.

Odločitev je padla v 83. minuti, Zlatan Ibrahimović je atraktivno, s "škarjicami" poslal žogo v mrežo. To je bila peta zmaga Milana na šestih tekmah in milanska zasedba vodi na lestvici Serie A s 16 točkami in razliko v golih 14:5. V DP sta neporaženi še dve moštvi, Sassuolo in Juventus. Ibra je dosegel gol na zadnjih šestih ligaških tekmah, v sezoni pa je v prvenstvu dosegel že sedem golov.