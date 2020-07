'Ibra' prvi z več kot 50 goli za Inter in AC Milan: 'Nikoli nisem bil star'

Povratek Zlatana Ibrahimovića k AC Milanu je bil odmeven, toda pomanjkanje dobrih rezultatov in govorice, da je to njegova zadnja sezona v profesionalnem nogometu, so redno vznemirjale privržence milanskih rdeče-črnih. A sledila je "pokoronska renesansa", v kateri se je moštvo Stefana Piolija dvigalo iz kroga v krog in si zagotovilo nastopanje v Ligi Evropa.

Veliko zaslug ima tudi Ibrahimović, ki je v tem obdobju dosegel šest golov, zadnja dva na sredinem gostovanju pri Sampdorii, kjer je Milan visoko slavil (4:1). Švedski napadalec, ki bo oktobra dopolnil 39 let, je v pogovoru za klubsko televizijo ponovil besede iz nedavno objavljenega posnetka z družbenih omrežij, kjer je zatrdil, da z njim še "ni konec" in da se "šele ogreva". Blizu naj bi bil tudi podpis nove pogodbe s klubom s San Sira, v Genovi pa se je v zgodovinske knjige vpisal kot prvi s 50 goli v dresih Interja in AC Milana, kjer je najprej kot posojen nogometaš Barcelone igral v sezoni 2010/11, nato pa tam ostal do prestopa v Paris Saint-Germain leta 2012. Za Inter je med letoma 2006 in 2009 dosegel 57 golov.