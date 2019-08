Ibra tokrat nad Schweinsteigerja: Dobro si videti za 50-letnika

Pred tekmo zvezdnikov MLS z Atletico Madridom, ki so jo prepričljivo dobili colchonerosi (3:0), so kamere v objektiv v Orlandu ujele srečanje starih znancev evropskih zelenic – Zlatana Ibrahimovića in Bastiana Schweinsteigerja. Kontroverzni švedski napadalec si je privoščil sivolasega Nemca in mu (v šali) dejal: "Za 50-letnika si videti kar v formi."

Kjer koli se pojavi, Zlatan naredi šov. Še posebno če ga spremljajo kamere. Tokrat si je 37-letnik privoščil tri leta mlajšegaBastiana Schweinsteigerja, ki v ligi MLS brani barve Chicago Fire.