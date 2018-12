Ibrahimović 'ubil več muh na en mah': Perez je osvojil zlato žogo

"Zdaj vsi vemo, da je bil Florentino Perez (predsednik madridskega Reala, op. a.) ta, ki je tekmoval z Lionelom Messijem za zlato žogo, in ne Cristiano Ronaldo," je s pričujočim odgovorom Zlatan Ibrahimović 'ubil več muh na en mah' in tako dal jasno vedeti, kaj si misli o izboru hrvaškega kapetana Luke Modrića za najboljšega nogometaša na svetu v iztekajočem se letu, ki je po dolgih desetih letih kot prvi uspel prekiniti dominacijo argentinskega in portugalskega virtuoza.