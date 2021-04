Ibrahimović: Leta niso pomembna – če je kdo dvomil o meni

Zlatan Ibrahimović bo 3. oktobra dopolnil 40 let, a je še vedno eden najnevarnejših napadalcev v konkurenci. Šved se zelo dobro počuti v dresu AC Milana, zato ni presenetljivo, da sta obe strani hitro našli skupni jezik in sledilo je enoletno podaljšanje pogodbe. "Mislim, da bo vse skupaj super. Tudi če je kdo imel dvome pred mojim prihodom, sem pokazal, da leta niso pomembna. Vse je stvar miselnosti. Vedno sem želel napredovati in opraviti najbolje, kar je mogoče. Želim, da se dobro fizično počutim in da lahko počnem stvari, za katere vem, da sem jih sposoben,"je za klubsko televizijo povedal Šved.

Pogodbo je podaljšal še za eno leto, do poletja 2022, in kot kaže, sta z dogovorom zadovoljni obe strani."Želim pomagati, to je stvar motivacije. Vsi želijo dati vse od sebe in vedo, da se je treba žrtvovati, zato da smo tam, kjer smo. Verjamem, da bo podaljšanje tudi med navijači dobro sprejeto," pravi "Ibra", ki je z Milanom s 66 točkami na drugem mestu lestvice Serie A, 10 točk prednosti ima na vrhu tabele mestni tekmec Inter.

"Ibra", ki se je v vrste rdeče-črnih preselil iz ameriške lige MLS, je v tej sezoni za rdeče-črne v vseh tekmovanjih nastopil 25-krat, dosegel pa je 17 golov (v Serie A 15). Sicer pa je od vrnitve v Milano konec decembra leta 2019 za Milančane na 45 tekmah dosegel že 28 zadetkov.