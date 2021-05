Za Ibro malo upanja, da bi lahko pomagal Milanu v boju za LP

Napadalec AC Milana Zlatan Ibrahimović je zaradi poškodbe kolena, kot kaže, že zaključil z nastopi v Serie A za to sezono, poroča italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport. Šved se je poškodoval na tekmi proti Juventusu, kjer so rdeče-črni zmagali (3:0), in po prvih napovedih bi izpustil dve tekmi in nato le nastopil na zadnji. Kot piše italijanski časnik, pa je to malo verjetno, ker gre za poškodbo kolena (zvin), za kar naj bi potreboval od tri do štiri tedne premora in je praktično nemogoče, da bi lahko pomagal soigralcem na tekmi z Atalanto.