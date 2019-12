Ibrahimović nakazal, kam ga vleče 'srce': Ta klub si mora povrniti staro slavo

Kjerkoli je igral, z njim nikoli ni bil dolgčas. Tako na kot izven nogometnih zelenic po Evropi in svetu. Pri 38 letih se tudi sam Zlatan Ibrahimović zaveda, da se konec profesionalne športne poti nezadržno približuje, zato je izbira (najverjetneje) zadnje postaje v karieri nekdanjega švedskega reprezentanta zahtevala malce več časa za razmislek, kot če bi to bilo, denimo, pred desetimi leti. Svetovni medijski prostor so preplavile številne resnične in tudi tiste manj resnične novice o tem, kje naj bi kontroverzni 'Ibra' nadaljeval kariero na stari celini. V zadnjem obdobju so se v javnosti izluščila imena treh italijanskih klubov (AC Milan, Bologna, Roma), ki se najbolj zanimajo za Zlatanove usluge. Po zadnjih nogometaševih besedah v pogovoru za GQ Italia pa se da razbrati, kam vleče 'srce' nekoč enega od vodilnih napadalcev na svetu.

Je AC Milan dokončna izbira?!

"Priključil se bom klubu, ki se mora vrniti na zmagovita pota. Ki mora obnoviti svojo slavno preteklost in slediti izzivom proti vseh in vsakogar,"je med drugim za omenjeni medij dejal Ibrahimović in nadaljeval: "To je edini način, da se na evropske zelenice vrnem motiviran na najvišji ravni. V izbiro kluba so bili vključeni tudi drugi dejavniki, kot so naprimer želje ostalih družinskih članov. Kmalu se vidimo v Italiji."



Italijanski mediji so prepričani, da je zadnja Ibrahimovićeva postaja v karieri - AC Milan. "Obožujem biti v vlogi nogometaša, ki prinaša razliko na igrišču. Ne želim se vrniti v ta klub samo zato, ker je to želja druge strani, temveč da s skupnimi močmi prebudimo mesto, ki je nekoč v nizu slavilo svoje junake s številnimi lovorikami v vitrinah," je še pristavil Zlatan Ibrahimović.