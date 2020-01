Ibrahimović do prvega zadetka po povratku, Milan do pomembne zmage

Nogometaši Milana se z zahtevnega gostovanja pri Cagliariju vračajo s celo kožo. Za to sta poskrbela Rafael Leao in Zlatan Ibrahimović. Šved je prvič po povratku na Apeninski polotok tekmo začel v prvi postavi in takoj upravičil zaupanje Stefana Piolija. Rdeče-črni so se z zmago z 2:0 nekoliko približali mestom, ki zagotavljajo evropska tekmovanja.

Zlatan Ibrahimović še ni rekel zadnje. Šved je tekmo na vroči Sardiniji začel od prve minute in bil eden najzaslužnejših za zelo pomembno zmago Milana. Tik po začetku drugega polčasa je prvi zadetek z veliko mero sreče zabilRafael Leao, končnih 0:2 pa je postavil prav legendarni švedski napadalec. Ta je iz zahtevnega položaja žogo natančno poslal za hrbet rojaka Robina Olsena, ki je bil brez možnosti. 38-letnik je z glavo v 90. minuti še drugič meril v polno, a je bil njegov zadetek upravičeno razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Cagliari je po izjemnem uvodu v sezono v zadnjem času izgubil nekaj zanosa. Valter Birsa in soigralci so zabeležili še četrti zaporedni prvenstveni poraz in zasedajo šesto mesto, sledijo pa jim prav Milančani, ki imajo štiri točke zaostanka. Cagliari - Milan Serie A