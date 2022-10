Ibrahimović Francozom sporoča: Pozabite na Messija in Mbappeja, nimate boga

Zlatan Ibrahimović , ki je v lanski sezoni z Milanom osvojil naslov italijanskega prvaka, je med letoma 2012 in 2016 branil barve pariškega PSG-ja v dresu katerega je na 180 tekmah dosegel kar 165 golov in 61 asistenc. V letih, ko je popularni 'Ibra' branil barve Parižanov je bil tudi največji zvezdnik tega moštva. Danes pa si ta naziv delijo trije igralci. Lionel Messi (51 tekem, 23 zadetkov), Neymar (186 tekem, 105 zadetkov) in Kylian Mbappe (234 tekem, 188 zadetkov) po njegovem mnenju ne dosegajo njegove ravni, dodal pa je tudi, da Ligue 1 od njegovega odhoda tone vse globje.

"Odkar sem zapustil Francijo je šlo vse navzdol. Tam se ljudje nimajo več o čem pogovarjati. Jaz ne potrebujem Francije, Francija potrebuje mene. Tudi, če imate Mbappeja, Neymarja in Messija, vam to ne pomaga, ker nimate boga," je v svojem slogu dejal Švedski napadalec. Svoje mnenje o omenjenih zvezdnikih in PSG-ju si boste lahko oblikovali tudi med sredino tekmo zadnjega kroga skupinskega dela letošnje Lige prvakov med Parižani in Juventusom ob 20.40.