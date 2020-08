Ibrahimović in Milan dogovorjena, Thiago Silva k Chelseaju

"Kot sem že pred časom dejal, se šele ogrevam," je v petek na družabnem omrežju objavil Zlatan Ibrahimovićin pripel še svojo fotografijo med sproščanjem s pripisom:"Zatišje pred nevihto."

Razvpiti švedski nogometaš, ki bo oktobra dopolnil 39 let, je v minuli sezoni za rdeče-črne na 20 tekmah dosegel 11 golov. Na Apenskem polotoku je igral še za Juventus in Inter, v svoji dolgoletni karieri pa še za Malmö, Ajax, Barcelono, Paris Saint-Germain, Manchester United in Los Angeles Galaxy. Za švedsko izbrano vrsto je na 116 tekmah dosegel 62 golov. AC Milan je v minuli sezoni zasedel šesto mesto in si zagotovil nastope v Ligi Evropa, nova sezona v Serie A pa se bo pričela 19. septembra.

Skorajda sočasno z novicami iz Italije je prestop nekdanjega člana AC Milana in Paris Saint-Germaina Thiaga Silvepotrdil londonski Chelsea. Ibrahimović in Silva sta leta 2012 skupaj odmevno zapustila San Siro in prišla na Park princev, kjer je Silva kot kapetan letos odigral zadnjo sezono in jo sklenil z vsemi domačimi naslovi, a tudi s porazom v prvem finalu Lige prvakov proti Bayernu (0:1). Brazilec bo z londonskimi modrimi, ki so še naprej daleč najaktivnejši v letošnjem podaljšanem poletnem prestopnem roku, seveda igral tudi v prihodnji sezoni najelitnejšega evropskega tekmovanja.