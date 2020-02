Ibrahimović: Inter me je v prvem polčasu razočaral, v nadaljevanju je pokazal vso svojo moč

Zlatan Ibrahimović, ki je nekoč igral tudi za Inter in z njim osvojil italijansko prvenstvo, je bil po bolečem porazu v derbiju lombardijske prestolnice zelo razočaran in še bolj jezen. "V prvem polčasu je vse potekalo po željah. Bili smo boljši na travniku in zasluženo vodili. Gol za prednost z 2:0, ki smo ga dosegli v sodnikovem podaljšku prvega dela, je tehtnico že krepko nagnil na našo stran, potem pa je prišel drugi polčas, ki smo ga v vseh pogledih odigrali pod kritiko," je Gazzetti Dello Sportpriznal 38-letni Šved, ki se je podpisal pod drugi gol Milana. "Kaj mi bo ta zadetek, če smo na koncu ostali brez vsega. Inter je je v prvem polčasu razočaral, nič ni pokazal in je zasluženo zaostajal. Sploh ni deloval kot ekipa, ki se konkretno bori za naslov prvaka. V drugem pa je vendarle pokazal svojo moč, čeprav smo mi tisti, ki smo ga vrnili v igro, saj smo v nadaljevanje vstopili, kot da je tekma že rešena v našo korist," je še povedal Ibrahimović, ki upa, da bo Milan do konca sezone vendarle prišel do vstopnice za evropska tekmovanja. "Liga prvakov je težko osvojljiva, mislim, da je točkovni zaostanek prevelik do prvi štirih ekip. Očitno se bomo borili za Ligo Evropa, kar mora biti naš minimalni cilj," je še dejal Ibra, ki je z Milanom podpisal pogodbo za pol leta z možnostjo podaljšanja za eno sezono.



Zlatan Ibrahimović je za nekdanjega italijanskega nogometnega velikana že igral v letih od 2010 do 2012, ko je zabil 42 golov na 61 ligaških tekmah ter Milanu leta 2011 pomagal osvojiti zadnji naslov italijanskega prvaka.