Ibrahimović izbral tri največje nogometaše vseh časov

Zlatan Ibrahimović ni znan po tem, da bi se bal izraziti svoje mnenje – tudi kadar to pomeni iti proti toku. Karizmatični švedski nogometni velikan je znova dvignil obrvi s svojo izbiro najboljših nogometašev vseh časov, pri čemer sta se Lionel Messi in Cristiano Ronaldo uvrstila nižje, kot bi pričakovali mnogi v nogometnem svetu.

Zlatan Ibrahimović FOTO: AP icon-expand

Oba, Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, veljata za dva izmed štirih največjih igralcev v zgodovini nogometa, ob legendah Južne Amerike Peleju in Diegu Maradoni. A Zlatan Ibrahimović je prepričan, da dva izmed te ikonične četverice ne sodita povsem na vrh. Največje presenečenje v njegovi izborni trojici je izpustitev Cristiana Ronalda. Portugalec je z največ doseženimi goli v zgodovini nogometa pogosto prvi izbor v razpravah o najboljšem vseh časov. Toda Ibrahimovića to ni prepričalo.

Za Šveda je Ronaldo Nazario, brazilski Fenomeno, največji nogometaš vseh časov. Po njegovem mnenju ne gre le za najbolj talentiranega napadalca, ampak za utelešenje nogometa samega.

"Po mojem mnenju je najboljši vseh časov Ronaldo, Fenomeno, Brazilec – on je bil nogomet. Ko gledaš takšne igralce, jih naslednji dan poskušaš posnemati," je dejal Ibrahimović.

Ni pa to prvič, da je Ibrahimović z izbranimi besedami govoril o Ronaldu, ki je bil tudi njegov idol. V intervjuju leta 2021 je povedal: "Vsem, ki igrajo z menoj, vedno rečem: Ronaldo je nogomet. Način, kako se je gibal, kako je preigraval, tiste drzne prodore ... Po mojem mnenju je on najboljši igralec v zgodovini. Brez dvoma."

Diego Maradona FOTO: AP icon-expand

Ibrahimović je na drugo mesto postavil Maradono: "Drugo mesto dam Maradoni. Zame je bil pravi. Vse je delal s srcem, s čustvi." Čeprav je Lionel Messi igralec z največ lovorikami v zgodovini nogometa – v svoji zbirki ima kar 46 velikih trofej – se mora na lestvici švedskega napadalca zadovoljiti s tretjim mestom.

Zlatan Ibrahimović in Lionel Messi FOTO: AP icon-expand