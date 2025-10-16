Ibrahimović izbral tri največje nogometaše vseh časov

Svetli način
Zlatan Ibrahimović ni znan po tem, da bi se bal izraziti svoje mnenje – tudi kadar to pomeni iti proti toku. Karizmatični švedski nogometni velikan je znova dvignil obrvi s svojo izbiro najboljših nogometašev vseh časov, pri čemer sta se Lionel Messi in Cristiano Ronaldo uvrstila nižje, kot bi pričakovali mnogi v nogometnem svetu.

Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović FOTO: AP

Oba, Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, veljata za dva izmed štirih največjih igralcev v zgodovini nogometa, ob legendah Južne Amerike Peleju in Diegu Maradoni. A Zlatan Ibrahimović je prepričan, da dva izmed te ikonične četverice ne sodita povsem na vrh.

Največje presenečenje v njegovi izborni trojici je izpustitev Cristiana Ronalda. Portugalec je z največ doseženimi goli v zgodovini nogometa pogosto prvi izbor v razpravah o najboljšem vseh časov. Toda Ibrahimovića to ni prepričalo.

Za Šveda je Ronaldo Nazario, brazilski Fenomeno, največji nogometaš vseh časov. Po njegovem mnenju ne gre le za najbolj talentiranega napadalca, ampak za utelešenje nogometa samega. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po mojem mnenju je najboljši vseh časov Ronaldo, Fenomeno, Brazilec – on je bil nogomet. Ko gledaš takšne igralce, jih naslednji dan poskušaš posnemati," je dejal Ibrahimović.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ni pa to prvič, da je Ibrahimović z izbranimi besedami govoril o Ronaldu, ki je bil tudi njegov idol. V intervjuju leta 2021 je povedal: "Vsem, ki igrajo z menoj, vedno rečem: Ronaldo je nogomet. Način, kako se je gibal, kako je preigraval, tiste drzne prodore ... Po mojem mnenju je on najboljši igralec v zgodovini. Brez dvoma."

Diego Maradona
Diego Maradona FOTO: AP

Ibrahimović je na drugo mesto postavil Maradono: "Drugo mesto dam Maradoni. Zame je bil pravi. Vse je delal s srcem, s čustvi."

Čeprav je Lionel Messi igralec z največ lovorikami v zgodovini nogometa – v svoji zbirki ima kar 46 velikih trofej – se mora na lestvici švedskega napadalca zadovoljiti s tretjim mestom. 

Zlatan Ibrahimović in Lionel Messi
Zlatan Ibrahimović in Lionel Messi FOTO: AP

Čeprav sta nekaj časa igrala skupaj pri Barceloni, to Šveda ni prepričalo, da bi Argentinca postavil na sam vrh. "Na tretje mesto bi dal Messija. Mislim, da mu ne manjka več ničesar, kar bi lahko osvojil."

KOMENTARJI (18)

mackon08
16. 10. 2025 18.06
Pravilno.
ODGOVORI
0 0
Martinović
16. 10. 2025 17.46
+2
Ima Zlatan, kar prav. Ronaldo je vedno in izključno igral z najboljšimi vezisti na svetu, ki so mi servirali top žoge. V reprezentanci pa ni v 20 letih naradil niti enega omembe vrednega rezultata, kjer so bili soigralci malce slabši.
ODGOVORI
4 2
LolSLO
16. 10. 2025 17.57
-1
Potetakem si Messi ne zasluži NIČ.Sploh veš s kom je igral v Barci in Argentinski reprezentanci? Sem navijač Reala a Xiavi in Iniesta sta bila najboljša vezista na svetu. V Argentinski ekipi so pa itak vedno dobri....
ODGOVORI
0 1
Voly
16. 10. 2025 17.45
+0
Ibrahimović je bil vedno ljubosumen na Messija in Ronalda, zato ju tudi ni uvrstil med najboljše!
ODGOVORI
4 4
boslo
16. 10. 2025 17.45
+3
Korekten in dober izbor
ODGOVORI
3 0
HALAcR7
16. 10. 2025 17.44
+2
Vedno plitke pameti,sam mislim da je še boljši od R9 in Maradone,,ljubosumen ,,velike bolečine je povzrocil njemu in njegovim hejterim,,samo spomnite se kako je Ibra kupoval TV da gleda svetovno kamor je sel CR7 ki je sam izlocil svedsko,,,
ODGOVORI
5 3
Dinho8O
16. 10. 2025 17.37
+2
Je samo ljubosumen na 40-letnega Ronalda, ki se vedno brez omejitev igra 50 tekem na sezono.
ODGOVORI
5 3
Dinho8O
16. 10. 2025 17.39
+1
Ps: Ronaldo je najvišji nivo, ki ga je zmozen osvojiti profesionalen sportnik. Prakticno od 20-leta dalje je vse podredil temu da je ostal v top formi prakticno brez poskodb.
ODGOVORI
3 2
Kumul
16. 10. 2025 17.34
+0
Čudno, da Zlatan sam ni najboljši.
ODGOVORI
1 1
Diego14
16. 10. 2025 17.23
+2
Če bi foušija gorela, bi bila Š edska v plamenih..
ODGOVORI
4 2
smiljan13
16. 10. 2025 17.22
+3
Še kar nekaj je bilo odličnih.. Recimo Ronaldinho, ki je za mene boljši od Ronaldota. Potem je tukaj še RobertoFalcao, Éder Aleixo itd.. Skratka kopica odličnih nogometašov.. Teško je reči kdo imed teh vseh je najboljši. Vsi so bili v svojem obdobju vsekakor top nogometaši.
ODGOVORI
4 1
Hames
16. 10. 2025 17.32
+5
Ronaldinho! Brez vprašanj, ko je bil na vrhuncu je bil boljši kot Messi in Ronaldo skupaj. Je pa bilo to kratko obdobje medtem ko sta Ronaldo in Messi kraljevala več kot desetletje.
ODGOVORI
5 0
mentos12
16. 10. 2025 17.54
Točno tako kot praviš.Ronaldinho je bil na igrišču čarovnik,po znanju, tehniki,po tem ga ni bilo boljšega,za njim Messi,Ronaldo itd. Ronaldu kapo dol,da še pri 40 igra na tem nivoju in je pripravljen fizično bolj kot zdaj kakšen 20 letnik.
ODGOVORI
0 0
ThorStorm666
16. 10. 2025 17.15
+5
Tale bosanđero je velik nakladač, nikoli nič osvojil
ODGOVORI
11 6
Amor Fati
16. 10. 2025 17.13
-3
Najboljši so Davidz. Nuno Gomes, Guti in Pirlo. Ti štirje nimajo konkurence. Maestri.
ODGOVORI
2 5
Voly
16. 10. 2025 17.47
Pozabil si na Žvao Pinta pa na Zlatka!
ODGOVORI
0 0
Pompozni
16. 10. 2025 17.03
+4
Nazario je najboljši, to je to.
ODGOVORI
4 0
Ročak
16. 10. 2025 17.01
+9
Zelo sem presenečen, da tokrat ni uvrstil sebe.
ODGOVORI
11 2
