Ibrahimović izbral tri največje nogometaše vseh časov

Oba, Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, veljata za dva izmed štirih največjih igralcev v zgodovini nogometa, ob legendah Južne Amerike Peleju in Diegu Maradoni. A Zlatan Ibrahimović je prepričan, da dva izmed te ikonične četverice ne sodita povsem na vrh.
Največje presenečenje v njegovi izborni trojici je izpustitev Cristiana Ronalda. Portugalec je z največ doseženimi goli v zgodovini nogometa pogosto prvi izbor v razpravah o najboljšem vseh časov. Toda Ibrahimovića to ni prepričalo.
Za Šveda je Ronaldo Nazario, brazilski Fenomeno, največji nogometaš vseh časov. Po njegovem mnenju ne gre le za najbolj talentiranega napadalca, ampak za utelešenje nogometa samega.
"Po mojem mnenju je najboljši vseh časov Ronaldo, Fenomeno, Brazilec – on je bil nogomet. Ko gledaš takšne igralce, jih naslednji dan poskušaš posnemati," je dejal Ibrahimović.
Ni pa to prvič, da je Ibrahimović z izbranimi besedami govoril o Ronaldu, ki je bil tudi njegov idol. V intervjuju leta 2021 je povedal: "Vsem, ki igrajo z menoj, vedno rečem: Ronaldo je nogomet. Način, kako se je gibal, kako je preigraval, tiste drzne prodore ... Po mojem mnenju je on najboljši igralec v zgodovini. Brez dvoma."
Ibrahimović je na drugo mesto postavil Maradono: "Drugo mesto dam Maradoni. Zame je bil pravi. Vse je delal s srcem, s čustvi."
Čeprav je Lionel Messi igralec z največ lovorikami v zgodovini nogometa – v svoji zbirki ima kar 46 velikih trofej – se mora na lestvici švedskega napadalca zadovoljiti s tretjim mestom.
Čeprav sta nekaj časa igrala skupaj pri Barceloni, to Šveda ni prepričalo, da bi Argentinca postavil na sam vrh. "Na tretje mesto bi dal Messija. Mislim, da mu ne manjka več ničesar, kar bi lahko osvojil."
