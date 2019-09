Ibrahimović je Galaxy odpeljal v končnico: Šved zabil že 28. svoj gol v sezoni

Zlatan Ibrahimović s svojimi odmevnimi nastopi in izjavami, s katerimi zelo rad poudarja svojo veliko samozavest, poskrbi za veliko medijsko prepoznavnost onstran in tostran velike luže. Tokrat je z golom v 80. minuti svoji ekipi priigral prednost dveh zadetkov. Ta se je sicer v predzadnji minuti rednega dela zmanjšala, a je bilo vse skupaj dovolj za zmago Los Angeles Galaxy. Trenutno je Ibrahimović na drugem mestu strelcev v ligi MLS, Major League Soccer. Dva gola več je zbral Carlos Vela, član mestnih rivalov Los Angeles FC. Ibrahimović je v dveh sezonah v MLS zabil že okroglih 50 golov. Galaktiki iz največjega kalifornijskega mesta imajo trenutno 51 točk in so na tretjem mestu v razvrstitvi zahodne konference. Ibrahimović, ki bo 3. oktobra dopolnil 38 let, bo prvič onstran velike luže zaigral v končnici MLS. Kalifornijska ekipa je nazadnje igrala v končnici leta 2016, ko so izpadli v polfinalu.

Prvi gol za goste na tekmi v Salt Lake Cityju je v 50. minuti zabil Cristian Pavon, Nedum Onuoha je v 89. minuti dosegel edini zadetek za domačo zasedbo.