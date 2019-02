Ibrahimović kritikom: Da sem star? V tej sezoni bom podiral rekorde!

Ibrahimovića so na dogodku tudi vprašali, če ve, kako se konča priljubljena serija Igra prestolov. "Z mano na prestolu," je bil jasen 37-letni nogometaš.

Zlatan Ibrahimović na predstavitvi novih dresov Los Angeles Galaxyja ni razočaral. Švedski napadalec ni razočaral niti v prvi sezoni v ligi MLS, v kateri je bil prvi strelec svoje ekipe, ki pa ji ni uspel preboj v končnico, v kateri bi se Kalifornijci lahko borili za rekordno šesto lovoriko.

Ibrahimović je pred zbranimi mediji dejal, da bo na opazke, da je že prestar, odgovoril z nizanjem rekordnih dosežkov.

'Zdaj bom le še šel na igrišče in dominiral'

"V tej sezoni vam bom nekaj prinesel. Ker pravijo, da sem star, bom v tej sezoni poskušal podreti vse rekorde v MLS,"je 37-letni napadalec povedal pred mikrofoni, potem ko je prvo sezono sklenil z 22 goli in desetimi podajami na 27 tekmah. Nekdanji član Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, AC Milana, Paris Saint-Germaina in Manchester Uniteda meni, da mu bodo izkušnje iz prve sezone zgolj koristile.

"Po eni sezoni v MLS jo zdaj bolje poznam. In sem navdušen, veselim se že tega, da bom zgolj igral,"je za CNNše povedal Ibrahimović. "Ker mi je po enem letu igranja tukaj MLS všeč, prva sezona je bila zgolj neke vrste čakanje, češ kaj se bo zgodilo, kako je, kakšna raven je, vse te reči. A zdaj imam vse v moji glavi, zato bom zdaj le še šel na igrišče in dominiral."

Naslov z Galaxyjem bi bil za Ibrahimovića že 32. v profesionalni karieri, v kateri se je odlikoval predvsem z osvajanjem državnih prvenstev. Niz, ki je trajal od njegovih prvih sezon pri Ajaxu (2001-04), je prekinil šele nazadnje pri Manchester Unitedu.

"2019 prihajam,"je na Twitterju zapisal Ibrahimović, pri Galaxyju pa so dodali, da je "lev lačen":