'Messi igra v cirkusu obkoljen s kipi, ki imajo na hrbtu vrečo cementa'

Inter Miami je na klubskem svetovnem prvenstvu napredoval iz skupine, kjer je igral skupaj s Portom, Al Ahlyjem in Palmeirasom. Ekipa iz lige MLS je nato v osmini finala naletela na prvega favorita turnirja, evropske prvake iz Pariza, ki so pred mesecem dni osvojili evropsko Ligo prvakov.

Parižani so pričakovano s 4:0 odpravili Lionela Messija in njegove soigralce, kar je nogometna javnost izkoristila za kritiko do enega najboljših nogometašev vseh časov. V bran mu je stopil nekdanji karizmatični švedski napadalec Zlatan Ibrahimović , s katerim je Messi leta 2009 osvojil prav klubsko svetovno prvenstvo.

"Messijev poraz? Ne, ne govorite o porazu, kot da je to njegova krivda! Ni izgubil Messi, izgubil je Inter Miami! Ali ste videli to ekipo? Messi igra obkrožen s kipi, ne s soigralci. Če bi igral za pravo ekipo, v Parizu, v Manchestru, ali v katerem drugem velikem klubu, bi videli pravega leva," je v svojem slogu poraz Miamija komentiral Ibrahimović.

"Še vedno zmore to, kar 99 odstotkov igralcev lahko samo sanja. Ampak obkoljen je z igralci, ki tečejo, kot da imajo na hrbtu vrečo cementa. Ni pravega trenerja, ni zvezdnikov, ni igralcev, ki vedo, kako se gibati brez žoge," je bil oster najboljši švedski strelec vseh časov proti trenerju Javierju Mascheranu , Suarezu, Albi, Busquetsu in ostalim članom Interja.

Ob tem je Ibrahimović še dodal: "Ko bo igral z Ronaldom, Mbappejem, Haalandom, Zlatanom ... potem ga lahko kritizirate. Tokrat pa nikakor ne. To ni Messi, ki ga poznam, to je veliki duh, ki igra v cirkusu. Ampak če mu daš pravo ekipo, bo na noge spravil ves stadion. Enostavno, Messi je še naprej Messi. To ni bil poraz Messija, to je bil poraz Inter Miamija in nogometa."