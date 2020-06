Ibrahimović morda kršil protikoronske ukrepe

Za zdaj še ni znano, kakšne sankcije, če sploh kakšne, čakajo švedskega nogometnega zvezdnika, ki mu sicer medijske pozornosti nikoli ne manjka. Mats Enquist, generalni sekretar švedske nogometne lige, ki združuje 32 klubov v prvi in drugi švedski ligi allsvenskanin superettan, je za švedski radio povedal, da bodo skušali najprej preiskati zadevo in ugotoviti, kaj se je sploh zgodilo.

Švedski klubi so se namreč zavezali, da bodo spoštovali priporočila švedske vlade, ki se nanašajo na zajezitev širjenja covida-19. Takšen nenapovedan obisk Ibrahimovića v garderobi pa bi lahko pomenil odklon od teh smernic. Hammarby je v nedeljo z 2:0 premagal Östersund. Po tekmi je Ibrahimović želel čestitati ekipi za osvojene tri točke na uvodni tekmi sezone prve lige po prekinitvi zaradi koronavirusa. V skladu s priporočili pa je vstop v slačilnice dovoljen zgolj igralcem in trenerjem, Ibrahimović pa je eden izmed delničarjev stockholmskega kluba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.