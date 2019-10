Ibrahimović: Najbolj verjeten je povratek na Apeninski polotok

V sredo se bosta v derbiju večera 3. kroga Lige prvakov pomerila milanski Inter, za katerega je nekoč igral tudi Zlatan Ibrahimović in dortmundska Borussia. Samir Handanović in soigralci bodo storili vse, da dobro formo iz italijanskega prvenstva, kjer so do zdaj le enkrat klonili, prenesejo na Ligo prvakov in dosežejo prvo zmago med elito v tej sezoni. Prenos bo na VOYO in Kanalu A.