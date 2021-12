Ibrahimović: Najboljši je brazilski Ronaldo. Guardiola me preprosto ni razumel

Zlatan Ibrahimović je kompleksna osebnost. Zase pravi, da je samosvoj in nemalokrat prepričan v svoj prav, toda obstajajo stvari iz življenja tega švedskega državljana bosansko-hrvaških korenin, ki se jih zelo nerad spominja.

"Eden od teh bolečih spominov je povezan z nekdanjo skupno državo Jugoslavijo. V času vojne je moja družina namreč veliko pretrpela. To so bili drugi časi, povsem drug svet, ki ima zelo malo skupnega s tem, kar zdaj živimo. Spomnim se, da je vsak dan prispela novica o smrti kakšnega znanca, soseda ali družinskega prijatelja. Očetu je med drugimi umrla sestra, zaradi levkemije sem ostal zelo zgodaj brez brata ... To so bili izjemno zahtevni časi, a nekako smo uspeli strniti vrste in iti naprej. Meni kot otroku, najstniku v povsem drugačnem okolju, kar Švedska v primerjavi z Balkanom nedvomno je, je bilo v danem trenutku neznosno težko. Ker sem komuniciral drugače in hodil drugače od svojih švedskih sošolcev in sošolk, sem bil nemalokrat predmet posmehovanja. V enem trenutku je šlo tako daleč, da so starši mojih sošolcev podpisali peticijo, naj me odgovorni izključijo iz nogometne ekipe naše šole. Od nekdaj so se do mene vedli zaničevalno in me sovražili, od tod posledično izvirajo moji neprimerni odzivi. Na srečo sem sčasoma uspel vso to sovraštvo ljudi do mene pretvoriti v nekaj pozitivnega, v svoje orožje," se boleče preteklosti spominja Ibrahimović, ki se veliko bolj razvedri, ko beseda steče o njegovi največji ljubezni - nogometu.