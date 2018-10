Ibrahimović nazaj v Milano? Leonardo trdi, da možnosti trenutno ni

Ibrahimović (brez dresa) je uspešno začel z ameriško avanturo in se z Galaxyjem poteguje za vstop v končnico. Morebiten neuspeh bi lahko njegov povratek v Evropo še pospešil.

Čeprav je Leonardodejal, da je Zlatan Ibrahimovićtrenutno nedosegljiv AC Milanu, je legendarni Brazilec priznal, da je poleti razmišljal o povratku švedskega napadalca na dolga leta domači San Siro. Ibrahimović je z Milanom osvojil italijanski naslov v dveh sezonah, ki ju je preživel v rdeče-črnem dresu, leta 2012 pa je bil del precejšnje prevetritve (oziroma bolje rečeno pocenitve) igralskega kadra in skupaj s Thiagom Silvoodšel v Paris Saint-Germain.

Dnevnik Corriere della Sera je v tem tednu že poročal, da bi se Ibrahimović že decembra rad vrnil v Milano, kjer je najprej sicer branil barve mestnega tekmeca Interja. Toda Leonardo je za Sky Sport Italia zatrdil, da v klubu trenutno ne razmišljajo o povratku nogometaša, ki je v sredo dopolnil 37 let.

'Ibra' navezan na Milano, Leonardo pa je navezan na 'Ibro'

"Ibrahimović je navezan na AC Milan in mesto Milano, to je dejstvo. Nismo še razmišljali o kakršnih koli možnostih, tudi zato, ker ni niti pravi trenutek, da bi o tem razmišljali," je pred mikrofoni italijanske televizije povedal tehnični direktor rdeče-črnih.

MILAN

"Ne morem zanikati, da smo malce res razmišljali o tem na začetku, ko smo prišli. V bistvu je šlo bolj za misel, ker mislim, da je igralec, ki ima zelo določene karakteristike. Je bojevnik, nekdo, ki resnično vodi ljudi na in ob igrišču, zato je izjemen. Zelo sem navezan nanj, če sem povsem iskren, a danes možnosti ni,"je še povedal Leonardo.

Ibrahimović je na 85 tekmah pod taktirko trenerja Massimiliana Allegrija, ki zdaj vodi Juventus, zabil 56 golov in kot že rečeno Milančanom pomagal do zadnjega večjega naslova. Z Galaxyjem ima podpisano pogodbo do decembra 2019, a bi lahko "ponovil vajo" Davida Beckhama, ki je po koncu sezone v ligi MLS odigral nekaj tekem v Milanu.

MILAN2