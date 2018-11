Ibrahimović ne pozablja: Galliani me je izdal, 'za hrbtom' me je prodal v PSG

Kdo je Leonardo?

"Raiola mi je rekel, da me bo v nekaj minutah poklical takratni športni direktor Paris Saint Germaina Leonardo, kar mi je bilo precej čudno. V naslednjem trenutku mi je bilo kristalno jasno, kam pes taco moli, zato sem svojemu zastopniku zabičal, da kakršen koli prestop v drugi klub, še posebej pa v PSG, ne pride v poštev. Galliani mi je obljubil, da me nikoli ne bo prodal, nakar pa me je Raiola postavil pred dejstvo, da sem praktično že prodan," je kot vkopan in z mobilnim telefonom v roki obstal Ibrahimović, ki se je hitro domislil 'načrta', kako pokvariti prestop v enega od najbogatejših nogometnih kolektivov na svetu.



Nič ni pomagalo

"Ni me sram priznati, da sem storil vse za preprečitev odhoda v Pariz. Zastopniku Raioli sem dejal, da jim (vodstvu AC Milana in PSG-ja) bomo maksimalno pokvarili 'zabavo', izmislil sem si tisoč in en pogoj za prihod v Francijo. Bilo je preko 20 nenormalnih želja, ki sem jih izpostavil, nato pa me je Raiola poklical in dejal, da so pristali na vse moje želje. Z ženo nisva mogla verjeti, bila sva prepričana, da bomo z družino ostali v Milanu. To je bilo zagotovo eno od najtežjih obdobij v mojem življenju, ki se jih nerad spominjam," so enega izmed najzanimivejših odlomkov iz druge Zlatanove avtobiografije še povzeli pri omenjenem Aftonbladetu.