Ibrahimović ne razmišlja o vrnitvi na evropske zelenice: Tu nisem na počitnicah

Potem, ko se LA Galaxyju ni uspelo uvrstiti v končnico so bili številni mnenja, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Zlatan Ibrahimović spakiral kovčke in se vrnil v Evropo. A očitno se to ne bo zgodilo tako kmalu. Šved je pojasnil, da so njegove prioritete v Ameriki, čeprav ponudbe prihajajo tudi iz Evrope.

Njegova prva sezona v MLS je bila brez dvoma uspešna, kljub temu, da se LA Galaxyju ni uspelo uvrstiti v končnico je Zlatan Ibrahimović navdušil z nekaj izjemnimi potezami ter kar dvaindvajsetkrat zatresel mrežo. A prav grenak zaključek sezone, ko je klub iz mesta angelov pred domačimi navijači klonil proti Houston Dynamo (2:3) ter s tem razblinil sanje o končnici, bi lahko pripomogel k Švedovi vrnitvi v Evropo. "Tu nisem na počitnicah. To mi je v izziv in rad bi videl, da bi imelo moje moštvo možnosti, da se uvrsti v sam vrh. Sem najboljši, a želim, da bo enakovredno tudi moje moštvo," je pojasnil Ibrahimović. FOTO: AP Karizmatičnega nogometaša sicer na LA Galaxy veže pogodba, a kljub temu ima nove zahteve, ki bi lahko odločite o njegovi usodi. "Imam nekaj želja in zahtev. Preprostih stvari. Seveda obstaja zanimanje v Evropi, a moja prioriteta ostaja Galaxy. V klubu imajo svoje želje, jaz imam svoje, a sem optimističen,"je po koncu sezone povedal Ibrahimović, ki ga ponudbe s stare celine zaenkrat še niso premamile. Številni so ga tako že povezovali z AC Milanom, ki naj bi želel Šveda, pod pretvezo posoje, zvabiti v svoje vrste. "Pripadam Galaxyju, sem nogometaš LA Galaxyja. Pripadam klubu, svojo pozornost dajem enemu samemu klubu, zato sem tu," je v svojem slogu pojasnil švedski nogometni virtuoz. Ta sezona je bila kot vlakec smrti. —Zlatan Ibrahimović Tudi v klubu priznavajo, da bodo storili vse, da Šveda obdržijo v svojih vrstah. Ibrahimović je v sezoni zaslužil 1,5 milijonov dolarjev, njegove nadaljnje zahteve, pa bi znale v prihodnji sezoni zaslužek še povišati. "Ta sezona je bila kot vlakec smrti. Upam, da bomo v naslednji sezoni to popravili. Takšen je cilj,"je zatrdil Ibrahimović in pristavil:"Želim si poseči po lovoriki."