Ibrahimović o Manchester Unitedu: Preveč govorijo o preteklosti

Zlatan Ibrahimović pri 40 letih v mladi ekipi Milana še vedno igra pomembno vlogo in zabija v italijanski Serie A. "Nadaljeval bom, dokler bom lahko," je v pogovoru z angleškim časopisom The Guardian zdaj razkril sloviti Šved. Spomnil se je tudi na svoj čas v dresu Manchester Uniteda in razkril, da je po njegovem mnenju angleška Premier liga "precenjena".

Dogajanje v Manchester Unitedu je trenutno najbolj aktualna nogometna tema na otoku. Bolj natančno odhod Oleja Gunnarja Solskjaerja in iskanje njegove zamenjave. Otoški mediji poročajo, da naj bi bil trenutni trener PSG-ja Mauricio Pochettino pripravljen zapustiti Pariz še pred zaključkom sezone. Njegova zamenjava v francoski prestolnici bi po njihovem mnenju lahko bil Zinedine Zidane.

Zlatan Ibrahimović se trenerskih zamenjav v Manchestru ni dotaknil, ampak je raje v svojem slogu komentiral miselnost, ki naj bi po njegovem mnenju močno vplivala na trenutno stanje na Old Traffordu. "Preveč govorijo o preteklosti. Ko sem prišel tja, sem rekel: "Tu sem zato, da se osredotočim na svojo sedanjost in ustvarim svojo zgodbo"," je svoje vtise kluba iz Manchestra strnil Ibrahimović. 'V Španiji, Franciji in Italiji je tehnika boljša' Podal je tudi svoje mnenje o angleški Premier ligi, ki je po njegovem mnenju "precenjena". Ibrahimović je v svojem času v Manchestru na 33 tekmah dosegel 17 zadetkov. "Kakovost v Premier ligi je precenjena, vsaj v smislu tehnike. Ima pa Premier liga druge kakovosti; hitrost in ritem. Lahko si najboljši igralec na svetu, če ne slediš hitrosti igre in njenemu ritmu, ne boš uspešen," je svoje mnenje o najmočnejši angleški nogometni ligi, ki jo je zaradi poškodbe kolena zapustil leta 2019, podelil 40-letnik.

"V Španiji, Franciji in Italiji je tehnika boljša. Zato v Premier ligi igra toliko tujcev. S seboj prinesejo svoje tehnične sposobnosti," je dodal napadalec, ki je kljub svoji višini vedno slovel kot igralec z odlično tehniko. 'Nadaljeval bom dokler bom lahko' Ibrahimović je United zapustil pri 36 letih in odšel v ZDA, kjer so mnogi domnevali, da bo tudi zaključil svojo bogato kariero. A Šved je imel svoje načrte. Na 58 tekmah v dresu Galaxyja je dosegel kar 53 zadetkov in s čudovitimi akcijami in zadetki na drugi strani Atlantika svetovno nogometno javnost znova opozoril nase. Najbolj pozorni so bili v njegovem tedaj še nekdanjem klubu Milanu in ga privabili nazaj v Italijo. V Milanu je do zdaj na 55 tekmah dosegel 33 zadetkov. Na derbiju minulega kroga Serie A je Ibrahimović v porazu proti Fiorentini (4:3) dosegel dva zadetka.

Kljub temu, da igra za eno najmlajših moštev v Italiji, izkušeni napadalec še ne razmišlja o upokojitvi, čeprav priznava, da se mu leta malo že poznajo: "Zjutraj sem se zbudili in bolelo me je skoraj vse, ampak dokler bom imel cilje in adrenalin, bom nadaljeval. Nadaljeval bom, dokler bom lahko. Ne želim ničesar obžalovati in čez nekaj let sedeti z vami (novinarjem Donaldom McRaeem) in vam reči: "Lahko bi nadaljeval, ker sem se počutil dobro." Bolje je popolnoma zaključiti in reči: "Ne morem več.""

'Trpeti je zame kot jesti zajtrk' V svoji dolgi karieri je Šved prebolel številne poškodbe, ki so pustile svoj pečat. Kljub temu pa Šved meni, da je trpljenje ključen del uspešne kariere. "Nimam težav s trpljenjem. Tpreti je zame kot jesti zajtrk, ampak mnogi ljudje ne razumejo kaj pomeni trpeti. Nova generacija z vsemi spletnimi platformami, ki so jim na voljo, ne mora narediti veliko, da bi dobila potrditev. V generaciji pred današnjo si moral narediti veliko zato, da si dobil malo. Zelo ponosen sem na to, da sem član stare generacije," je Ibrahimović tegobe in izzive svojih vrstnikov primerjal z načinom življenja današnje generacije.

icon-expand Zlatan Ibrahimović je v vsakem od zadnjih štirih desetletij dosegel vsaj en zadetek FOTO: AP

'Zaradi njih izgledam mlajši' Milan bo v Ligi prvakov zelo težko napredoval iz skupine B. Na štirih tekmah proti Liverpoolu, Portu in Atletico Madridu je klub iz modne prestolnice osvojil zgolj točko. Na domačih tleh gre Milančanom veliko bolje. Po zmagi proti Fiorentini je Ibrahimovićev klub na vrhu letvice Serie A po desetih krogih izenačen v vodilnim Napolijem. "Neverjetno je. Zaradi njih izgledam mlajši. To je učinek, ki je podoben tistemu iz filma Benjamin Button. Zelo sem ponosen, ker vidim mlade igralce, ki prevzemajo odgovornost, njihova mentaliteta se spreminja. To je zdaj moje veselje in moj adrenalin. Želim iti na igrišče in teči toliko kot oni," je svojo motivacijo za nadaljevanje kariere opisal Ibrahimović.

icon-expand Zlatan Ibrahimović je minuli konec tedna proti Fiorentini dosegel dva zadetka FOTO: AP

Na trenutke je še vedno lahko mladenič iz Rosengarda Njegova zgodba je že dobro znana. Sin balkanskih preseljencev si je uspeh in slavo priboril kljub zelo skromnim začetkom v eni od revnejših četrti v Malmu, Rosegardu. V mlajših letih je veljal za zelo trmastega in odločnega igralca, ki je na poti na vrh storil veliko napak. Ibrahimović se jih tudi danes ne sramuje: "Če bi bilo ve popolno, se ne bi imeli tem za pogovor. Nihče ni popoln. Na spletnih platformah objaviš sliko z 20 različnimi filtri in izgledaš popolno, ko te pa vidim v resničnem življenju nisi popoln. Ljudje se pretvarjajo, da so popolni. Jaz pravim: "Jaz sem popoln, ko sem tak, kot sem v resnici." To ne pomeni, da ne delam napak, ampak od njih se tudi nekaj naučim."

icon-expand Zlatan Ibrahimović ob povratku v Milan FOTO: AP

'Moja poteza je bila neumna, ampak bi jo znova ponovil' Ibrahimović se tudi pri 40 letih včasih prelevi nazaj v mladeniča iz Rosegarda. Nedavno je na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v Katarju med Švedsko in Španijo z ramenom zelo močno "poskušal ustaviti" branilca nasprotnikov Cezarja Azpilicueto. Za grob prekršek je prejel zgolj rumen karton, čeprav sam prizna, da se je Španca lotil namerno.

"Ni me sram to priznati, ker je on storil nekaj neumnega mojemu soigralcu. Moja poteza je bila neumna, ampak bi jo znova ponovil zato, da bi ga prisilil razumeti: "Tega j*****o ne počneš. Proti meni si tega ne upaš storiti, ti bom pa pokazal, kaj se ti bo zgodilo, če bo storil meni." Zato sem to storil," je svoj edinstven način razmišljanja razložil eden in edini Zlatan Ibrahimović.