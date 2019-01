Ibrahimović o 'preporodu' Pogbaja: Obstajajo nogometaši, ki potrebujejo svobodo

Manchester United se je po odhodu Joseja Mourinha pokazal v povsem drugi luči. Pod vodstvom Oleja Gunnarja Solskjaera namreč rdeči vragi nizajo zmage, številni nogometaši, ki so doslej obsedeli na klopi, pa knjižijo zadetke. Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je tudi sam izkusil strogo Portugalčevo roko, pred slabim letom dni pa se je iz Manchestra preselil v mesto angelov. Šved je tako prepričan, da je preporod vragov predvsem plod svobode, ki so se je ob odhodu Mourinha razveselili nekateri nogometaši.

"Obstajajo nogometaši, ki potrebujejo svobodo, če želijo v popolnosti izživeti svoj potencial," je v pogovoru za ESPN izjavil Ibrahimović in nadaljeval: "Seveda ima Mourinho svojo taktiko, a nekateri nogometaši presegajo njegove meje. Vse kar potrebujejo je svoboda in mislim, da je prav Paul Pogba eden izmed takšnih."

Čeprav je drama na Old Traffordu nogometni svet razdelila na dva pola, pa se nekdanji član vragov ni želel postaviti ne na stran nekdanjega soigralca, ne na stran nekdanjega trenerja. "Paul ni občutil podpore s strani trenerja in obratno. Težko se je izkazati kot nogometaš, če nimaš podpore trenerja. Tako nimaš ne energije, ne motivacije. Menim, da je tudi Jose občutil enako,"je zagotovil Šved, ki verjame, da to ni nič neobičajnega: "Te stvari se dogajajo. To je del nogometa. Jasno je, da smo si ljudje različni in nekateri se razumejo bolje, drugi slabše."