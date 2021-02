Ibrahimović: Ni dvoma, Ronaldo je najboljši vseh časov

"Vedno sem govoril, da obstajajo nogometaši, ki igrajo nogomet, in nogometaši, ki so nogomet. Zame je Ronaldo nogomet. Vsi, ki smo ga gledali, smo si želeli postati kot on in igrati kot on,"je o brazilskem Ronaldu, čigar kariero so vseskozi pestile številne težave s poškodbami, začel Zlatan Ibrahimović.

Zimzeleni švedski napadalec je dodal še: "Način, s katerim se je gibal in s katerim je preigraval, je bil nekaj neverjetnega. Po mojem mnenju je najboljši, ki je kdajkoli igral, brez dvoma."

Bogata kariera, ki pa bi bila še bogatejša, če ne bi bilo poškodb

Ronaldo je svojo profesionalno kariero začel v rodni Braziliji leta 1993, ko je nastopal za Cruizeiro. Leto kasneje ga je na staro celino zvabil nizozemski PSV, nato pa je "O Fenomeno", kot so mu pravili navijači, nastopal še za Barcelono, Inter, Real Madrid, Milan. Profesionalno pot je sklenil v domovini, med letoma 2009 in 2011 je branil barve Corinthiasa.

Skupno je na 452 tekmah dosegel 296 zadetkov. Trikrat je prejel Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta (1996, 1997, 2002), dvakrat pa tudi prestižno zlato žogo (1997, 2002). Ko jo je osvojil prvič, je bil star zgolj 20 let, s čimer je postal najmlajši dobitnik te prestižne nagrade v zgodovini, ta naziv pa ima v lasti še danes.