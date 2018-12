Novi rekorder lige MLS odnesel nagrado MVP pred Ibrahimovićem in konkurenti

Za najkoristnejšega igralca (MVP) lige MLS so glasovali nogometaši, novinarji in predstavniki klubov. Venezuelski nogometaš Josef Martinez, ki navdušuje v dresu Atlante, je skupaj dobil skoraj polovico vseh glasov (47,93), in sicer 50 odstotkov glasov nogometašev, 42,45 klubskih predstavnikov in 51,35 odstotka novinarskih glasov. Atlanta je v rednem delu zbrala 69 točk in zasedla drugo mesto v vzhodni konferenci.

Martinez je dosegel nov rekord po številu golov v sezoni (31), pred tem je bil rekordni dosežek 27 golov. Venezuelski nogometaš je v zadnjih dveh sezonah dosegel kar 50 golov na le 54 odigranih tekmah. Martinez je dobil tudi nagrado za najboljšega strelca lige (zlati čevelj), bil je za devet golov boljši od prvega zasledovalca, Zlatana Ibrahimovića.

Za Martinezom so se po glasovanju zvrstili njegov soigralec pri Atlanti Paragvajec Miguel Almiron (15 odstotkov glasov), Šved v dresu Los Angeles Galaxyja Ibrahimović (11,6 %), sledijo Wayne Rooney, Carlos Vela, Bradley Wright-Phillips, Luciano Acosta in Ignacio Piatti. Lani je bil MVP Argentinec Diego Valeri (Portland Timbers).