Ibrahimović ostro nad legende Uniteda: Ves čas se le pritožujejo

Prenosi tekem Manchester Uniteda se na Kanal A in VOYO vračajo tudi v četrtfinalu Lige prvakov. Na naših programih boste lahko v sredo, 10. aprila, pospremili prvo tekmo med "rdečimi vragi" in Barcelono, ki jo bo gostil Old Trafford. Začnemo ob 20.40, ne zamudite!

Zlatan Ibrahimović se je lotil slovite "generacije 92", ki so jo pri Manchester Unitedu denimo sestavljali Paul Scholes, brata Garyin Phil Neville,Ryan Giggs ter še nekateri produkti klubske šole, ki so pod taktirko legendarnega Sira Alexa Fergusonahitro dobili priložnost in v 90. letih prejšnjega stoletja na Old Trafford pomagali prinesti številne državne in mednarodne naslove.

UNITED

Vse od upokojitve so predvsem Scholes in brata Neville, k njima pa bi lahko dodali tudi jezičnega irskega vezista Roya Keana, ostri kritiki svojih nekdanjih delodajalcev. Scholes se je tako v zadnjih letih redno loteval Louisa van Gaala in Joseja Mourinha, ki je na Otok tudi uspel zvabiti Ibrahimovića, a ta pri "rdečih vragih" zaradi hujše poškodbe kolena ni odigral niti ene cele sezone.

'V redu, imel si svoje trenutke‒to vsi vemo'

"Ni jih več tukaj. So na televiziji in ves čas se pritožujejo, ker niso več aktivno v klubu," je dnevnik The Mirrorcitiral Ibrahimovića. "Če želiš delati v klubu, potem pojdi in poišči delo v klubu. Ne moreš biti na televiziji in se vedno pritoževati ter kritizirati. Ja, v redu, imel si svoje trenutke. To vsi vemo."