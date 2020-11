Zlatan pritiska na reprezentanco, selektor ostaja neomajen

"Nekateri so dejali, da je za to fotografijo nek načrt. A ne razumem, kaj naj bi to pomenilo, ne želim namenjati preveč energije tovrstnim stvarem," je za vplivni tabloid Aftonbladet dejal Andersson. "Minila so štiri leta in pol odkar je dejal, da je končal kariero v reprezentanci. O tem smo govorili po evropskem prvenstvu (v Franciji leta 2016, op. a.). Maksimalno ga spoštujem, tako kot številne druge igralce, ki so sprejeli isto odločitev. Zame je zadeva zaključena."

Prednost tudi za 35-letnega Larssona in 34-letnega Berga

Ibrahimović je z 62 goli še vedno najboljši strelec reprezentance, a je Andersson, ki je krmilo ekipe prevzel ravno leta 2016, v nekaterih izjavah že namignil, da se zvezdnik evropskega in svetovnega nogometa ne bi skladal s slogom igre, ki jo goji aktualna izbrana vrsta.

Švedsko v novembrskem reprezentančnem terminu čakajo tri tekme, ena prijateljska (Danska) in dve v Ligi narodov (Hrvaška in Francija). Andersson bo v napadu računal na Alexandra Isaka(Real Sociedad), Dejana Kuluševskega(Juventus) in Marcusa Berga(Krasnodar), ki je s 34 leti drugi najizkušenejši napadalec. Tu sta tudi Robin Quiason (Mainz) in napadalni vezist Sebastian Larsson (AIK Solna), ki je še leto starejši od Berga, vseeno pa kar štiri leta mlajši od Ibrahimovića. Švedi so se brez njegove pomoči prebili na Euro 2020, kjer se bodo naslednje leto udarili s Španijo, Poljsko in zmagovalcem dvoboja med Severno Irsko in Slovaško.