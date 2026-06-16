Ibrahimović: Pustite Viniciusa pri miru, polčas ni podkast

"Ljudje so šokirani, ker je Vinícius Junior odkorakal stran od novinarja med polčasom tekme z Marokom. Jaz pa sem šokiran, da sploh kdo misli, da bi se moral ustaviti. Polčas ni televizijski studio. Polčas ni podkast. Polčas ni rdeča preproga. Polčas je utrip nogometne tekme," je Zlatan Ibrahimović, ki v vlogi strokovnega komentatorja za ameriško medijsko hišo Fox Sports spremlja obračune na letošnjem svetovnem prvenstvu, že uvodoma stopil v bran napadalcu madridskega Reala in brazilske izbrane vrste. Ibrahimović nadaljuje: "Igralci so 45 minut vojščaki v nevihti. Tečejo, se borijo, trpijo, krvavijo... Nato dobijo 15 dragocenih minut, da si opomorejo, zadihajo, prisluhnejo, premislijo. FIFA pa želi del tega časa porabiti za lovljenje izjav? To je tako, kot če bi dirkača formule 1 med postankom v boksih potegnil iz dirkalnika in ga vprašal, kako poteka dirka."

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Zlatan se na tej točki ni ustavil in še bolj udaril po odločevalcih pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). "In Fifina ideja je, da igralcu pod nos porine mikrofon in ga vpraša: 'Kako se počutiš?' Kaj pa misliš, kako se počuti? Izčrpan je. To je največja bolezen sodobnega nogometa. Vse je vsebina. Vse je sponzorstvo. Vse je televizija. Tekma se sploh še ni končala, oni pa že poskušajo ustvarjati naslovnice. Govorijo nam, da jim je mar za dobrobit igralcev. Resno? Zakaj potem igralci igrajo več tekem kot kadarkoli prej? Zakaj se turnirji širijo? Zakaj je poškodb vse več? Zdaj pa hočejo še intervjuje med polčasi? Hinavščina brez primere." O čisti, na trenutke celo brutalni komercializaciji športa in še posebej nogometa, je vselej neposredni Ibrahimović dodal: "Polčas je svet. Pripada igralcem in trenerjem. Tam se zmagujejo tekme. Tam se spreminja taktika. Tam se oskrbujejo poškodbe. Tam govorijo vodje. To ni medijski cirkus. In ne govorite mi, da je to zaradi navijačev. Navijači si želijo boljšega nogometa, ne pa utrujenega igralca, ki daje robotski 20-sekundni odgovor samo zato, ker je nekdo prodal še en televizijski paket. Vinícius je to razumel. Izbral je nogomet namesto odnosov z javnostmi."

Zlatan Ibrahimović, ki na letošnjem mundialu v ZDA opravlja vlogo strokovnega komentatorja za ameriško medijsko hišo Fox Sports, je stopil v bran brazilskemu napadalcu Viniciusu Juniorju, ki je zavrnil intervju med polčasom obračuna z Marokom. FOTO: Profimedia