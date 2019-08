Ibrahimović se ponuja rdečim vragom: Če me United potrebuje, sem tu

Ibrahimovićeva pogodba s klubom iz mesta angelov se izteče novembra, njegova prihodnost po koncu pa zaenkrat ostaja neznanka. 37-letnik je tako že izrazil željo po vrnitvi v Manchester United.

"Z lahkoto bi igral v Premier League. Če me United potrebuje, sem tu," je zatrdil nekdanji švedski reprezentant, ki je za rdeče vrage igral med letoma 2016 in 2018. V svoji debitantski sezoni kluba z Old Trafforda je osemindvajsetkrat zatresel mrežo, njegov 'let' pa je prekinila poškodba kolena. Po okrevanju je vnovič dobil priložnost med vragi, po izteku dveletne pogodbe, pa se je ob sporazumnem dogovoru z Unitedom, preselil v Ameriko.