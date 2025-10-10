Ibrahimović: Še vedno sem bog, Milanu bom pomagal do naslova

Legendarni švedski napadalec Zlatan Ibrahimović je pred dobrima dvema letoma v dresu Milana odigral zadnjo uradno tekmo, zdaj pa tam deluje kot svetovalec. Po odličnem začetku sezone verjame, da lahko rossoneri letos ponovno osvojijo italijansko prvenstvo, pomembno vlogo pri tem pa utegne imeti Luka Modrić.

Zlatan Ibrahimović FOTO: Profimedia icon-expand

Zlatan Ibrahimović je za Milan igral v dveh obdobjih svoje profesionalne kariere. Prvič med letoma 2010 in 2012, drugič pa od 2020 do 2023. Z rdeče-črnimi je dvakrat osvojil državno prvenstvo, enkrat pa italijanski superpokal. "Ko sem prvič igral za Milan, mi je dal zadovoljstvo, ko sem igral drugič, mi je dal ljubezen. Zdaj sem tukaj zato, da pomagam in klubu vrnem to, kar je dal meni," je v pogovoru za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport uvodoma dejal švedski zvezdnik. Milan je minulo sezono Serie A sklenil na skromnem osmem mestu in posledično v letošnji sezoni ostal brez evropskih tekmovanj. Na klop velikana iz prestolnice mode je sedel priznani italijanski trener Massimiliano Allegri, športni direktor pa je postal albanski strokovnjak Igli Tare. "Zdaj ima klub to, kar mu je manjkalo," pravi Ibrahimović.

Massimiliano Allegri FOTO: AP icon-expand

Tare je hitro po podpisu pogodbe z Milanom odpotoval v Reko in se tam sestal z Luko Modrićem, ki je nato postal nogometaš Milana. "On je vodja na igrišču. V ekipo je prinesel prepotrebne izkušnje. Njegove predstave me ne presenečajo, saj tako igra že 20 let," o hrvaškem vezistu meni 44-letnik. Modriću v vezni liniji družbo dela Adrien Rabiot, ki ga je Ibrahimović v Milanu želel že pred enim letom. Poleg novih obrazov je v udarni postavi tudi nekaj nogometašev, ki navijače rossonerov navdušujejo že leta. Med njimi je Rafael Leao. "Od njega pričakujemo čarovnije, ker je čarovnik. Vedno je v središču pozornosti, saj je eden najboljših igralcev na svetu. Tega ne govorim zato, da bi mu dvignil ceno, ampak zato, ker sem igral nogomet," dodaja Ibrahimović.

Rafael Leao FOTO: AP icon-expand

Poleg omenjenih nogometašev, ki so se na najvišjem nivoju že dokazali, je v Milanu precej igralcev, v katerih legendarni Šved vidi veliko potenciala: "Strahinja Pavlović ima še veliko prostora za napredek. Enako velja za Samuela Riccija. Ko se bo Santiago Gimenez vklopil, bo zabil veliko golov. Ardon Jashari je izjemen. Ta ekipa je odlična mešanica sedanjosti in prihodnosti." Pogovor je Ibrahimović zaključil v svojem slogu: "Verjamem, da lahko Milanu pomagam do naslova. Ibra je še vedno bog. Če bi bil na igrišču, bi imeli odgovore na vse, na tribuni pa mi je težko, saj ne morem pomagati igralcem. Nimam osebnih ciljev, vse, kar delam, je za dobro kluba."