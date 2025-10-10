Svetli način
Nogomet

Ibrahimović: Še vedno sem bog, Milanu bom pomagal do naslova

10. 10. 2025

A.M.
Legendarni švedski napadalec Zlatan Ibrahimović je pred dobrima dvema letoma v dresu Milana odigral zadnjo uradno tekmo, zdaj pa tam deluje kot svetovalec. Po odličnem začetku sezone verjame, da lahko rossoneri letos ponovno osvojijo italijansko prvenstvo, pomembno vlogo pri tem pa utegne imeti Luka Modrić.

Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović FOTO: Profimedia

Zlatan Ibrahimović je za Milan igral v dveh obdobjih svoje profesionalne kariere. Prvič med letoma 2010 in 2012, drugič pa od 2020 do 2023. Z rdeče-črnimi je dvakrat osvojil državno prvenstvo, enkrat pa italijanski superpokal. "Ko sem prvič igral za Milan, mi je dal zadovoljstvo, ko sem igral drugič, mi je dal ljubezen. Zdaj sem tukaj zato, da pomagam in klubu vrnem to, kar je dal meni," je v pogovoru za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport uvodoma dejal švedski zvezdnik.

Milan je minulo sezono Serie A sklenil na skromnem osmem mestu in posledično v letošnji sezoni ostal brez evropskih tekmovanj. Na klop velikana iz prestolnice mode je sedel priznani italijanski trener Massimiliano Allegri, športni direktor pa je postal albanski strokovnjak Igli Tare. "Zdaj ima klub to, kar mu je manjkalo," pravi Ibrahimović.

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri FOTO: AP

Tare je hitro po podpisu pogodbe z Milanom odpotoval v Reko in se tam sestal z Luko Modrićem, ki je nato postal nogometaš Milana. "On je vodja na igrišču. V ekipo je prinesel prepotrebne izkušnje. Njegove predstave me ne presenečajo, saj tako igra že 20 let," o hrvaškem vezistu meni 44-letnik.

Modriću v vezni liniji družbo dela Adrien Rabiot, ki ga je Ibrahimović v Milanu želel že pred enim letom. Poleg novih obrazov je v udarni postavi tudi nekaj nogometašev, ki navijače rossonerov navdušujejo že leta. Med njimi je Rafael Leao. "Od njega pričakujemo čarovnije, ker je čarovnik. Vedno je v središču pozornosti, saj je eden najboljših igralcev na svetu. Tega ne govorim zato, da bi mu dvignil ceno, ampak zato, ker sem igral nogomet," dodaja Ibrahimović.

Rafael Leao
Rafael Leao FOTO: AP

Poleg omenjenih nogometašev, ki so se na najvišjem nivoju že dokazali, je v Milanu precej igralcev, v katerih legendarni Šved vidi veliko potenciala: "Strahinja Pavlović ima še veliko prostora za napredek. Enako velja za Samuela Riccija. Ko se bo Santiago Gimenez vklopil, bo zabil veliko golov. Ardon Jashari je izjemen. Ta ekipa je odlična mešanica sedanjosti in prihodnosti."

Pogovor je Ibrahimović zaključil v svojem slogu: "Verjamem, da lahko Milanu pomagam do naslova. Ibra je še vedno bog. Če bi bil na igrišču, bi imeli odgovore na vse, na tribuni pa mi je težko, saj ne morem pomagati igralcem. Nimam osebnih ciljev, vse, kar delam, je za dobro kluba."

nogomet zlatan ibrahimović milan
Hugdo1
10. 10. 2025 12.20
Šved? 🤣, če boš osla dal v lipico nebo postal lipicanc kajneda.
ODGOVORI
0 0
Ročak
10. 10. 2025 12.11
+1
V nadutosti prekaša čisto vse, tudi največje narcise nogometa.
ODGOVORI
1 0
CUORE MILANO
10. 10. 2025 12.08
+3
Najbolj boš pomagal, če se umaknes iz Milanove plačilne liste, ker itak so finančni problemi v Milanu.. boš največji Bog tako postal
ODGOVORI
3 0
kala 09
10. 10. 2025 12.06
+2
Zlatan,sej bo.
ODGOVORI
2 0
vicente
10. 10. 2025 12.04
+1
možno da ima Božjast
ODGOVORI
1 0
travc
10. 10. 2025 11.56
+3
Ubog ne pa bog.
ODGOVORI
3 0
stoinena
10. 10. 2025 11.55
eee, več vas je takih. ;)
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
10. 10. 2025 11.41
+2
Fejk človk, fejk lajf.
ODGOVORI
2 0
