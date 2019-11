Ibrahimović se spogleduje z Italijo, a zahteva 'skromen' milijon mesečne plače

Med najbolj zagrete snubce, ki želijo svoje vrste okrepiti z izkušenim nogometnih zvezdnikom kot je Zlatan Ibrahimović , sodijo predvsem klubi z apeninskega polotoka. Najverjetnejša naj bi bila Švedova vrnitev v AC Milan, omenja se tudi selitev v Neapelj. Poleg tega naj bi zanimanje izrazili tudi v Bologni, Romi in Fiorentini. Po nekaterih virih naj bi bila v igri tudi vrnitev na Otok k Manchester Unitedu.

Prav njegova nogometna preteklost z rdečimi vragi pa je odvrnila aktualne evropske klubske prvake. Pri Liverpoolu so namreč zagotovili, da bi se najverjetneje podali v bitko za Ibrahimovića, v kolikor ta pred leti ne bi branil barve velikih angleških rivalov.

"Če ne bi igral za Manchester United bi morda razmišljali o podpisu pogodbe. Nisem niti prepričan, če bi želel igrati za nas. Smo precej izrazita ekipa," je v smehu pojasnil Jürgen Klopp, a že v naslednjem trenutku pojasnil svoje besede: "Gojim veliko spoštovanje do Zlatana. Občudujem njegovo kariero, njegov trud in samozavest. Čeprav morda nima vedno prav, je zelo zabaven lik. Ima fantastičen karakter in resnično upam, da se ne bo še tako kmalu upokojil. Nogometni svet bi ga hudo pogrešal."