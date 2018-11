Ibrahimović se vrača na 'kraj zločina': od februarja 2019 znova v dresu AC Milana

Za najkrajšo pogodbo v karieri, ki bo po pisanju italijanskih medijev trajala med februarjem in junijem prihodnje leto z možnostjo podaljšanja sodelovanja, bo 37-letni Šved bosanskih korenin prejel 2,2 milijona evrov.



Čeprav ima Zlatan Ibrahimović z zdajšnjim delodajalcem Los Angeles Galaxyjem sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2018/19, to ni bila ovira za končni dogovor med kluboma. Eden najboljših napadalcev zadnjega desetletja in pol se tako vrača na 'kraj zločina', kjer je med letoma 2010 in 2012 navduševal privržence 'rossonerov'. Za vrhunec takratnega obdobja pa je prišel še naslov italijanskega državnega prvaka, kar je bila zadnja velika lovorika za nekoč najboljši nogometni kolektiv na stari celini.