Ibrahimović spet o reprezentanci: Pogrešam jo, kdo pa je ne?

"Iskreno povedano močno pogrešam reprezentanco. Kdo je ne, po mojem mnenju tisti, ki konča kariero," je dejal priljubljeni Zlatan Ibrahimović, ki pa novinarjem ni znal razložiti, kaj bi rekel selektorju Janneju Anderssonu, če bi ga ta poklical in povabil v ekipo.

Prav neodločnost pa je razlog, da ga Andersson še ni poklical v moštvo, ki se je brez njega uvrstilo na evropsko prvenstvo.

"Če si res želi igrati, mora to jasno in glasno povedati, pokazati večjo odločnost, ne pa govoriti vsakič drugače. Leta 2016 mi je rekel, da ne želi več igrati, jaz sem njegovo željo spoštoval. Zdaj je vse odvisno od njega. Če se bo trdno odločil, sem potem jaz tisti, ki ima končno besedo," pa kaj dosti o vrnitvi napadalca, ki je je pri 39 letih v odlični formi in je najboljši strelec Milana in italijanskega prvenstva, noče govoriti Andersson.

'Daleč najboljši švedski igralec vseh časov'

Selektorja forma enega najboljših napadalec tega tisočletja ne preseneča. Andersson pravi, da Ibrahimovićeva kakovost "nikoli ni bila sporna" in da je "daleč najboljši" švedski nogometaš vseh časov.

"To, da dosega gole, me ne preseneča. Navdušen in presenečen sem le, kako je še naprej lačen tekem, njegova kakovost nikoli ni bila sporna. To, kar počne, je nekaj neverjetnega, lahko mu le čestitam. Zame je daleč najboljši švedski igralec vseh časov," pa je bil Andersson poln pohval na račun Ibrahimovića, ki si je na zadnji tekmi proti Napoliju poškodoval mišico in bo z igrišč odsoten od enega do dveh tednov.