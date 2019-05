Ibrahimović spet tankih živcev: Šved se je tokrat zapletel z vratarjem

New York City je premagal Los Angeles Galaxy z Zlatanom Ibrahimovićem in podaljšal niz nepremagljivosti na sedem tekem, dvoboj pa je bolj kot zmaga gostov iz velikega jabolka zaznamoval incident met Ibrahimovićem in vratarjem Cityja Seanom Johnsonom . Švedski napadalec, sicer drugi strelec lige MLS, na drugi zaporedni tekmi ni uspel (vsaj regularno) zatresti mreže in preprečiti tretjega zaporednega poraza Galaxyja, v 87. minuti pa je izgubil živce, ko je po strelu v prečko za vrat prijel 29-letnega vratarja in nato skupaj z njim padel na tla.

Johnson je vanj sicer namenoma trčil in s tem se je začelo kar malce komično prerivanje, v katerem je vratar Ibrahimovića prav tako zgrabil za vrat in obraz ter ga potegnil k tlom, nato pa še simuliral. Oba sta dobila rumeni karton, nekdanji član Malmöja, Ajaxa, Juventusa, milanskih Interja in AC Milana, Barcelone, Paris Saint-Germaina ter Manchester Uniteda pa je bil le dan prej denarno kaznovan zaradi simuliranja na sredini tekmi s Columbus Crewom.

Johnson: Jasno je, da je Zlatan vedel, kaj počne

"Mislim, da si boste vi fantje pogledali počasni posnetek in se sami odločili," je v svojem komentarju dogodka medijem povedal Johnson. "A na koncu koncev je to žar borbe, želiš storiti vse, kar lahko, da bi zaščitil fante, da bi zagotovil, da bi zdržali do konca ne glede na vse, zagotovil, da vedo, da smo sem prišli igrat in da ne bodo hodili po nas. Mislim, da je v vsakem trenutku vsak od nas pripravljen na izziv,"je še dodal.

"Saj veste, da je Zlatan talentiran igralec in jasno je, da ve, kaj počne. Pameten fantič je in veste ... To je del igre. Tudi jaz bi bil jezen, če bi bil v njegovi koži. Ne morem mu zameriti frustracij v tistem trenutku tekme. Jasno je, da so naši fantje danes opravili izvrstno delo in mu preprečili zadeti, on pa je vesel le, ko zadene, torej smo delo opravili, vzamemo tri točke in se vračamo. Mislim, da lahko pogledamo nazaj in rečemo, da smo iz celotne situacije danes iztržili največ."

Dvoboj z Onuoho odmeval v ZDA in po svetu

Ibrahimovićevo ime je bolj kot zaradi njegovih zadetkov odmevalo tudi prejšnji teden, ko ga je branilec Real Salt Laka Nedum Onuohaobtožil, da ga je vso tekmo žalil in mu grozil, angleški nogometaš nigerijskih korenin pa v slačilnici nato tudi ni želel sprejeti opravičila v zadnjih tednih precej "nataknjenega" zvezdnika LA Galaxyja.

Za prvi poraz kalifornijske ekipe na domači zelenici v tej sezoni sta v zaključku polčasa poskrbela Heber(44. minuta) in z enajstih metrov še Maximiliano Moralez, ki je zadel globoko v sodnikovem podaljšku prvega dela obračuna.

Vrhunci tekme Los Angeles Galaxy ‒ New York City: