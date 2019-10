Ibrahimović sporoča: Španija, vračam se

Vrnitev na Camp Nou malo verjetna Ibrahimović je v La Ligi nastopal le eno sezono, a je bil pri Barceloni v navzkrižju s Pepom Guardiolo . V svoji avtobiografiji je zapisal, da mentaliteta katalonskega ponosa ne sovpada z njegovim razmišljanjem, in čeprav Guardiola že kar nekaj let ni več pri Blaugrani, je vrnitev Šveda v tem trenutku videti nadvse utopična. Sistem igre, v katerem se švedski napadalec najbolje znajde, je diametralno nasproten igri številnih podaj, ki ga goji Barcelona. Poleg tega pa je napad aktualnih španskih prvakov pred sezono okrepil še Antoine Griezmann .

"Pozdravljena, Španija. Veste, kaj? Vračam se,” je bil na Instagramu kratek, a obenem skrivnosten, Zlatan Ibrahimović . Kaj bi to pomenilo, ne ve nihče, a Šved je v petih sekundah, kolikor je dolg video posnetek, dosegel svoj namen. Nogometna javnost znova na dolgo in široko razpreda o 38-letniku, ki je v Španiji že nastopal kot nogometaš Barcelone.

Kaj pa Santiago Bernabeu?

Napadalec z balkanskimi koreninami se je v preteklosti nekajkrat odkrito spogledoval s prestopom k Real Madridu, predvsem, ko je bil trener galaktikov Jose Mourinho. Beli balet je po odhoduCristiana Ronalda v fazi nekakšne menjava generacij, saj vse večjo vlogo prevzemajo nekateri mladi nogometaši. Poleti sta v Madrid denimo prišla 21-letna Luka Jović in Eder Militao, še tri leta pa je od njiju mlajši nadarjeni Brazilec Rodrygo. Zdi se, da bi predvsem Jović, ki se zaenkrat še ni znašel, potreboval nekoga, od katerega bi se lahko učil, in zakaj ne bi bil to prav ‘Ibra’? Real je zagotovo eden redkih, ki bi si Švedovo astronomsko plačo brez težav privoščil.

Soigralec Jana Oblaka?

Rdeči del Madrida se podobno kot katalonska prestolnica ne zdi zelo verjeten. Diego Simeone ima rad napadalce, ki so se pripravljeni podrejati ekipi, kar med drugim pomeni, da garajo v obrambi, kar pa za Ibrahimovića ne velja. Šved je pred golom nasprotnika morda celo eden najboljših v zgodovini nogometa, garanje pred svojimi vrati pa mu ne diši najbolj. Poleg tega so med soigralci Jana Oblaka kar trije odlični napadalci in ne zdi se verjetno, da bi se Diegu Costi, Alvaru Moratiin Joao Felixupridružil še četrti.

Ibrahimović je sicer z Los Angeles Galaxyjem že zaključil letošnjo sezonov ligi MLS, pogodbo pa se mu s klubom iz Kalifornije izteče ob koncu koledarskega leta. Tedaj se v večini držav začne zimski prestopni rok, tako da se morebitnem snubcem ne bo treba ukvarjati še z njegovo odškodnino.

