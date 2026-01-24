Naslovnica
Nogomet

Ibrahimović v svojem slogu: 'Zapisal sem se v zgodovino italijanskega nogometa'

24. 01. 2026 18.27 pred 55 minutami 5 min branja 5

Avtor:
24ur.com
Zlatan Ibrahimović

V drugem delu pogovora z Zlatanom Ibrahimovićem v oddaji (Ne)uspeh prvakov Posebna oddaja s Slavenom Bilićem je osrednja tema profesionalni nogomet, zgodnje faze njegove vrhunske kariere ter izzivi, ki so ga oblikovali kot igralca in kot osebo. Eden najboljših napadalcev svoje generacije je odkrito govoril o pritiskih velikih prestopov in prilagajanju na najvišjo raven evropskega nogometa. Dotaknili so se tudi najzgodnejših izzivov pri AFC Ajaxu, prvega srečanja z Minom Raiolo, prihoda v Juventus, razumevanja konkurence, odhoda iz Torina po aferi Moggi ter ustvarjanja zgodovine z Interjem.

Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović
FOTO: Profimedia

Na vprašanje o čustvih in moči, ki ju javnost pogosto vidi, je Zlatan Ibrahimović odkrito spregovoril o svoji notranjosti in svetu profesionalnega nogometa: "Vsi mislijo, ko me vidijo, da sem močan, velik, vendar imam veliko srce ... zelo sem čustven."

"Nogomet je umazan svet. Agresiven in umazan svet. Obenem pa je največji šport na svetu. Toliko denarja je v njem, vsi imajo svoje interese ... vse je naprodaj," je bil o "svojem" športu iskren visokorasli Šved.

Med opisovanjem lastne poti je dodal: "Videl sem vse to in vem, kako deluje. Izbiraš lahko med tem, da ti požreš druge ali pa oni tebe. Jaz sem bil samozavesten. Ljudje so rekli, da sem primadona in aroganten. Jaz pa sem se preprosto naučil verjeti vase."

Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović
FOTO: AP

Na vprašanje Slavena Bilića, ali je pri komaj 20. bil pripravljen na prihod v AFC Ajax, je Ibrahimović priznal, da je bil preskok res velik: "Kupili so me za rekordno vsoto. Pritisk je nastopil takoj – stres, rezultati ... drug svet. Nimaš časa na razpolago, ni potrpljenja, pričakuje se takojšen rezultat. Prvi mesec sem bil brez denarja, dokler mi niso nakazali prve plače ... Imel sem hišo, kupil sem kavč, televizijo in posteljo. Odprl sem hladilnik – notri ni bilo ničesar. Vprašal sem v klubu, ali lahko dobim plačo vnaprej, rekli so mi, da to tako ne deluje ... Spal sem pri Maxwellu. Dal mi je ikeino vzmetnico na tla. Tri tedne sem živel pri njem ... tako se je začelo ..."

Iz tega obdobja je izpostavil lekcijo, ki jo mora, kot je dejal, prestati vsak igralec: "Ko prideš v nov klub, je adrenalin visok. Na realna tla se postaviš, ko adrenalin pade. Takrat vidiš, kje si, kaj ti manjka in kaj moraš delati."

Naveza Ibrahimović - Raiola

Mino Raiola
Mino Raiola
FOTO: AP

Ena ključnih točk pogovora je bil prvi resen stik z nogometnimi agenti in začetek sodelovanja z Minom Raiolo: "Spoznal sem Mina Raiolo. Iskal me je že prej. Na začetku nisem želel agenta. Mislil sem, da jih zanima samo denar in da jim ni mar za igralca ... Prestop iz Malmö FF v AFC Ajax sem naredil brez agenta. Imel sem najslabšo pogodbo v Ajaxu. Ko sem ugotovil, da so me ogoljufali, sem dojel, da potrebujem agenta."

Ko se je spominjal njunega prvega srečanja, je opisal nenavaden začetek sodelovanja: "Mino je bil videti kot iz kakšne serije. Nizek, trebušast ... Jaz sem prišel s Porschejem in Rolexom, da bi ga navdušil. Vstopila sva, jedla suši ... postregel je s statistiko štirih igralcev. Prvi je David Trezeguet – 27 tekem, 20 golov. Christian Vieri – 23 tekem, 20 golov ... Pippo Inzaghi ... vsi najboljši napadalci Italije ... Nato je izvlekel mojo statistiko: Ibra – 27 tekem, 3 goli. In me vprašal: Komu te lahko prodam s temi številkami?!"

Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović
FOTO: AP

Ibrahimović je legendarnemu italijanskemu agentu odvrnil v svojem slogu: "Rekel sem mu, da če bi imel številke kot ostali, agenta sploh ne bi potreboval. Tudi moja mama bi me lahko prodala! Raiola se je strinjal, a dodal, da vseeno potrebujem čudež. Po večerji mi je na poti domov povedal, da ga nista navdušila moj avto in ura in da so pomembne samo številke."

Po prvem srečanju je bil Šved očitno navdušen in takoj sta začela s sodelovanjem: "Vzel mi je Porsche in ga odpeljal k sebi domov, snel mi je uro. Pripeljal mi je Fiat Stilo in rekel, da moram voziti to in nositi samo trenirke ... To mi je bilo v redu, motilo pa me je, da mi je vzel Porsche. Kljub temu sem čutil spoštovanje. Rekel mi je, da bom treniral dvakrat več kot prej in da to, kar sem delal do zdaj, ni nič, da se zame pravi trening šele začenja. Po treh mesecih me je prodal v Juventus," je agentove neobičajne metode opisal Ibrahimović.

Prihod v Juventus in superzvezdniška slačilnica

Alessandro Del Piero
Alessandro Del Piero
FOTO: AP

"Pridem v garderobo. Vidim Trezegueta, Cannavara, Thurama, Del Piera, Buffona, Emersona, Nedvěda ... rekel sem si, to ni mogoče. Teden dni prej v Ajaxu sem igral PlayStation s temi igralci, ki jih zdaj gledam v živo, in zdaj sem z njimi. Bilo je kot v filmu, zdelo se je, kot da sanjam," je svoje dojemanje novih soigralcev opisal Zlatan.

Poudaril je, da se je tam počutil drugače kot v Ajaxu: "Takrat še nisem bil znano ime. Ibrahimović je prišel kasneje – to, kar sem ustvaril s trdim delom. Šel sem v dvoboje in ogromno sem pretekel. Tukaj nisem imel enakih težav kot v Ajaxu. Bil sem mentalno pripravljen."

V takšnem zvezdniškem kolektivu je jasno, da je kovanje prijateljskih vezi težko: "Konkurenca bo vedno prisotna. Kdor pravi, da je ni in da smo vsi prijatelji, se moti. Vedno ima nekdo večji ego od drugega."

Sodniški škandal in zvestoba v nogometu

Ob aferi Calciopoli je Ibrahimović zapustil tonečo barko stare dame: "Rekel sem, da ne želim več ostati, da nočem igrati Serie B. Želim igrati Ligo prvakov, Serie A. Nisem igralec za Serie B." Na vprašanje o zvestobi in ali ta sploh obstaja v svetu profesionalnega nogometa, je bil neposreden: "Ne. Lahko bi ostal v Malmöju, kjer imam družino, mesto, hišo, prijatelje – a tega nisem naredil ... Vzel sem torbo, šel v drugo mesto pokazat, kdo sem, in ko sem začutil, da sem naredil svoje ter da želim rasti kot človek in kot igralec – sem spet vzel torbo in šel naprej."

Zlatan Ibrahimović in Jose Mourinho
Zlatan Ibrahimović in Jose Mourinho
FOTO: AP

Prestop v Inter mu je predstavljal nov izziv: "Inter 17 let ni osvojil italijanske lige – Scudetta. Zame je bil velik izziv, da grem tja in zmagam. Prišel sem v Inter in tri leta zapored smo zmagali. Naredil sem nekaj, kar bo zapisano v zgodovini ... Igral sem, zmagal in pustil sem nekaj za seboj."

Ob številnih prestopih je Ibrahimović delal z mnogimi trenerji, ki so zaznamovali njegovo športno pot: "Mourinho me je dvignil. Tako kot on pripravlja tekme, jih ni pripravljal nihče. Capello mi je spremenil mentaliteto ... Koeman mi je dal priložnost, da pridobim samozavest. Guardiola je nogometni manijak – 24 ur na dan je nogomet ... imel je odgovor na vse. Ancelotti je menedžer. Old school', a zelo dober v medčloveških odnosih. Kot oče, kot prijatelj. Z njim nihče ni imel težav."

zlatan ibrahimović intervju (ne)uspeh prvakov slaven bilić juventus inter ajax mino raiola

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
24. 01. 2026 19.19
Nisem vedel, da Ibro govori tudi jugoslovanščino po romsko. Fazlija mu ne seže do kolen!!!
Odgovori
0 0
Medo888
24. 01. 2026 19.10
Vazno da se je vozil z kolesi ko ni imel za avtobus ....
Odgovori
+1
1 0
Medo888
24. 01. 2026 19.11
Pravi športnik
Odgovori
0 0
osiveli_ritmični_gimnastik
24. 01. 2026 18.50
škoda da Zlatana ni treniral Cesar...
Odgovori
0 0
bibaleze
