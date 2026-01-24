Ibrahimović v svojem slogu: 'Zapisal sem se v zgodovino italijanskega nogometa'

Zlatan Ibrahimović FOTO: Profimedia

Na vprašanje o čustvih in moči, ki ju javnost pogosto vidi, je Zlatan Ibrahimović odkrito spregovoril o svoji notranjosti in svetu profesionalnega nogometa: "Vsi mislijo, ko me vidijo, da sem močan, velik, vendar imam veliko srce ... zelo sem čustven." "Nogomet je umazan svet. Agresiven in umazan svet. Obenem pa je največji šport na svetu. Toliko denarja je v njem, vsi imajo svoje interese ... vse je naprodaj," je bil o "svojem" športu iskren visokorasli Šved. Med opisovanjem lastne poti je dodal: "Videl sem vse to in vem, kako deluje. Izbiraš lahko med tem, da ti požreš druge ali pa oni tebe. Jaz sem bil samozavesten. Ljudje so rekli, da sem primadona in aroganten. Jaz pa sem se preprosto naučil verjeti vase."

Zlatan Ibrahimović FOTO: AP

Na vprašanje Slavena Bilića, ali je pri komaj 20. bil pripravljen na prihod v AFC Ajax, je Ibrahimović priznal, da je bil preskok res velik: "Kupili so me za rekordno vsoto. Pritisk je nastopil takoj – stres, rezultati ... drug svet. Nimaš časa na razpolago, ni potrpljenja, pričakuje se takojšen rezultat. Prvi mesec sem bil brez denarja, dokler mi niso nakazali prve plače ... Imel sem hišo, kupil sem kavč, televizijo in posteljo. Odprl sem hladilnik – notri ni bilo ničesar. Vprašal sem v klubu, ali lahko dobim plačo vnaprej, rekli so mi, da to tako ne deluje ... Spal sem pri Maxwellu. Dal mi je ikeino vzmetnico na tla. Tri tedne sem živel pri njem ... tako se je začelo ..." Iz tega obdobja je izpostavil lekcijo, ki jo mora, kot je dejal, prestati vsak igralec: "Ko prideš v nov klub, je adrenalin visok. Na realna tla se postaviš, ko adrenalin pade. Takrat vidiš, kje si, kaj ti manjka in kaj moraš delati."

Naveza Ibrahimović - Raiola

Mino Raiola FOTO: AP

Ena ključnih točk pogovora je bil prvi resen stik z nogometnimi agenti in začetek sodelovanja z Minom Raiolo: "Spoznal sem Mina Raiolo. Iskal me je že prej. Na začetku nisem želel agenta. Mislil sem, da jih zanima samo denar in da jim ni mar za igralca ... Prestop iz Malmö FF v AFC Ajax sem naredil brez agenta. Imel sem najslabšo pogodbo v Ajaxu. Ko sem ugotovil, da so me ogoljufali, sem dojel, da potrebujem agenta." Ko se je spominjal njunega prvega srečanja, je opisal nenavaden začetek sodelovanja: "Mino je bil videti kot iz kakšne serije. Nizek, trebušast ... Jaz sem prišel s Porschejem in Rolexom, da bi ga navdušil. Vstopila sva, jedla suši ... postregel je s statistiko štirih igralcev. Prvi je David Trezeguet – 27 tekem, 20 golov. Christian Vieri – 23 tekem, 20 golov ... Pippo Inzaghi ... vsi najboljši napadalci Italije ... Nato je izvlekel mojo statistiko: Ibra – 27 tekem, 3 goli. In me vprašal: Komu te lahko prodam s temi številkami?!"

Zlatan Ibrahimović FOTO: AP

Ibrahimović je legendarnemu italijanskemu agentu odvrnil v svojem slogu: "Rekel sem mu, da če bi imel številke kot ostali, agenta sploh ne bi potreboval. Tudi moja mama bi me lahko prodala! Raiola se je strinjal, a dodal, da vseeno potrebujem čudež. Po večerji mi je na poti domov povedal, da ga nista navdušila moj avto in ura in da so pomembne samo številke." Po prvem srečanju je bil Šved očitno navdušen in takoj sta začela s sodelovanjem: "Vzel mi je Porsche in ga odpeljal k sebi domov, snel mi je uro. Pripeljal mi je Fiat Stilo in rekel, da moram voziti to in nositi samo trenirke ... To mi je bilo v redu, motilo pa me je, da mi je vzel Porsche. Kljub temu sem čutil spoštovanje. Rekel mi je, da bom treniral dvakrat več kot prej in da to, kar sem delal do zdaj, ni nič, da se zame pravi trening šele začenja. Po treh mesecih me je prodal v Juventus," je agentove neobičajne metode opisal Ibrahimović.

Prihod v Juventus in superzvezdniška slačilnica

Alessandro Del Piero FOTO: AP

"Pridem v garderobo. Vidim Trezegueta, Cannavara, Thurama, Del Piera, Buffona, Emersona, Nedvěda ... rekel sem si, to ni mogoče. Teden dni prej v Ajaxu sem igral PlayStation s temi igralci, ki jih zdaj gledam v živo, in zdaj sem z njimi. Bilo je kot v filmu, zdelo se je, kot da sanjam," je svoje dojemanje novih soigralcev opisal Zlatan. Poudaril je, da se je tam počutil drugače kot v Ajaxu: "Takrat še nisem bil znano ime. Ibrahimović je prišel kasneje – to, kar sem ustvaril s trdim delom. Šel sem v dvoboje in ogromno sem pretekel. Tukaj nisem imel enakih težav kot v Ajaxu. Bil sem mentalno pripravljen." V takšnem zvezdniškem kolektivu je jasno, da je kovanje prijateljskih vezi težko: "Konkurenca bo vedno prisotna. Kdor pravi, da je ni in da smo vsi prijatelji, se moti. Vedno ima nekdo večji ego od drugega."

Sodniški škandal in zvestoba v nogometu

Ob aferi Calciopoli je Ibrahimović zapustil tonečo barko stare dame: "Rekel sem, da ne želim več ostati, da nočem igrati Serie B. Želim igrati Ligo prvakov, Serie A. Nisem igralec za Serie B." Na vprašanje o zvestobi in ali ta sploh obstaja v svetu profesionalnega nogometa, je bil neposreden: "Ne. Lahko bi ostal v Malmöju, kjer imam družino, mesto, hišo, prijatelje – a tega nisem naredil ... Vzel sem torbo, šel v drugo mesto pokazat, kdo sem, in ko sem začutil, da sem naredil svoje ter da želim rasti kot človek in kot igralec – sem spet vzel torbo in šel naprej."

Zlatan Ibrahimović in Jose Mourinho FOTO: AP