Ibrahimović verjetno že odigral zadnjo tekmo za LA: Če odidem, nihče več ne bo vedel za MLS

Zlatan Ibrahimović je v zadnjih letih pustil močan pečat v MLS, zrušil nekaj rekordov in se postavil na nogometni zemljevid tudi v tem delu sveta. Očitno pa je 38-letnemu napadalcu dovolj "ameriškega nogometa", saj vse bolj napoveduje povratek v Evropo. In ne kamorkoli. Po njegovih besedah je najbližje vrnitvi na Apeninski polotok. Bologna in Napoli sta najbolj verjetni destinaciji. Sploh, ker je njegov klub Los Angeles Galaxy po porazu v četrtfinalu končnice proti mestnemu tekmecu ekipi Los Angeles FC, že končal sezono. Zdi se, da je Ibra svojo zadnjo tekmo za klub iz ZDA že odigral. "V tem hipu z gotovostjo še ne morem ničesar reči. Razočaran sem, da se je sezona končala. Če bom zapustilMLS in Los Angeles, potem nihče ne bo več govoril o ligi MLS. V nasprotnem se bo še naprej pisalo o ligi. Zame so sicer tudi stadioni premajhni, vajen sem igrati pred 80.000 ljudi," je na svojstven način razlagal 38-letni nogometaš, ki onstran velike luže ni osvojil ničesar s klubom, postavil pa je nekaj posameznih rekordov. Tudi podatek, da jeIbrahimović na 58 tekmah zabil 53 golov nikakor ni zanemarljiv ...



Izid:

Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy 5:3 (2:1)

Vela 16., 40., Rossi 46., Diomande 68., 89.; Pavon 41., Ibrahimović 55., Feltischer 77.