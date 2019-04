Ibrahimović zadel za zmago, nato pa bi se v slačilnici kmalu stepel

Zlatan Ibrahimović in Uriel Antuna sta v nedeljo zvečer zadela za zmago Los Angeles Galaxyja, ki je svoj nepremagljivi niz v ligi MLS zdaj podaljšal že na sedem tekem. Ibrahimović je proti ekipi Real Salt Lake zmagoviti gol prispeval v 78. minuti, ko je "na prvo" pričakal predložek Sebastiana Lletgeta in zadel z levico. A poleg 21-letnega Antune, ki je v Los Angeles prišel na enoletno posojo iz Manchester Cityja , je odmevalo še eno ime, tesno povezano z manchestrskimi sinje modrimi.

Govorimo seveda o branilcu Reala in nekdanjemu članu Cityja Nedumu Onuohi, ki je po obračunu razkril, da je bil deležen "nesprejemljivih" žaljivk in celo groženj s strani Ibrahimovića. Šved se je želel sicer v Nigeriji rojenemu angleškemu reprezentantu v slačilnici opravičiti, a jezni Onuoha opravičila ni sprejel ter se po tekmi ostro lotil javne podobe nekdanjega zvezdnika Ajaxa, Interja, AC Milana, Barcelone, Paris Saint-Germaina in Manchester Uniteda, ki da se niti slučajno ne sklada s tisto na zelenici.

Ibrahimović odgovarja: Ko se ujezim, se počutim dobro

"Prišel se je opravičit po tekmi, ker je od 60. minute naprej govoril, da mi bo storil to in ono, da me bo poškodoval. Vse to pa prihaja od tipa, ki je obraz MLS, kot rad predstavlja samega sebe, a tako nato igra na zelenici," je novinarjem povedal Onuoha, ki ga je Ibrahimović po uri igre zgrabil in vrgel na tla ter tako začel vsesplošni prepir, za katerega je bil nagrajen z rumenim kartonom.

"Zato mi je vseeno. Ko nekdo pride in mi skuša to storiti ... Tega na igrišču ne govoriš. Vseeno mi je. Ne bom sprejel njegovega opravičila. Nesprejemljivo je,"je nadaljeval razočarani Onuoha, ki mu je Ibrahimović tudi kričal v obraz, ko je zabil odločilni gol. Izkušeni Šved po obračunu ni kazal znakov obžalovanja.

"Rad se počutim živega. Všeč mi je, ko pride do dvobojev in teh reči, ker včasih ... Ne da zaspim, a ne počutim se živega, če me res ne aktivirajo. Ko se ujezim, se počutim dobro," je dejal Ibrahimović, z osmimi goli trenutno prvi strelec najmočnejše severnoameriške lige.

Vrhunci tekme Los Angeles Galaxy ‒ Real Salt Lake: