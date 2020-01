Ibrahimović že zabija: Trener razmišlja o moji starosti, a nič zato

Z izvrstnim strelom z levico je 38-letni Zlatan Ibrahimović izkoristil podajo Thea Hernandeza in postavil končni izid tekme s Cagliarijem . Proti vedno neugodnim Sardincem, ki se v tej sezoni spogledujejo celo s prebojem v katero od evropskih tekmovanj, je Ibrahimović začel prvo tekmo po povratku v AC Milan , ki ga je v odmevnem prestopu v Paris Saint-Germain zapustil leta 2012, nato pa je igral še za Manchester United in nazadnje Los Angeles Galaxy .

'Moje misli so še vedno bistre in telo mora slediti'

"Za napadalca je pomembno zadeti. Včasih gre notri, spet drugič ne. Dobro se počutim," je za Sky Sport Italia povedal Ibrahimović."Nekaj reči sem storil narobe na začetku tekme, a potrebujem nekaj tekem, da pridem v vrhunsko formo. Trener razmišlja o moji starosti, a nič zato. Moje misli so še vedno bistre, telo pa mora slediti," je bil slikovit nekdanji švedski reprezentant, ki je v Italiji nosil tudi dresa Juventusa in milanskega Interja.

IBRAHIMOVIĆ

Pioli je izpostavil dejstvo, da je z Ibrahimovićem na zelenici igra njegovega Milana drugačna, saj da je postavni Šved "žariščna točka", okoli katere lahko gradijo napade. Vse skupaj se bo po mnenju nekdanjega trenerja Parme, Sassuola, Chieva, Palerma, Bologne, Lazia, Interja in Fiorentine še izboljšalo, ko se bodo vsi vpleteni bolje spoznali.

"To je bila gotovo drugačna predstava v primerjavi z nedavnimi. Bili smo učinkovitejši, čvrstejši. Zlatanova prisotnost nam povsem očitno daje žariščno točko, okoli katere lahko gradimo, potrebovali pa bomo še nekaj časa, da se res spoznamo. To je bila pomembna in zaslužena zmaga za začetek grajenja boljše prihodnosti,"je povedal Pioli.

Ta je z varovanci otočanom zadal že četrti zaporedni poraz, s katerim so Sardinci po spogledovanju z uvrstitvijo v Ligo prvakov padli vse do šestega mesta na lestvici (29 točk), medtem ko so se Milančani na osmem mestu dvignili v zgornjo polovico lestvice s 25 točkami, kolikor jih ima tudi sedma Parma.

POSTAVI

PARI

LESTVICA