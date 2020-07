Ibrahimović brez prihodnosti pri AC Milanu?

Italijanski časniki pišejo kot dejstvo, da bo Zlatan Ibrahimović zapustil milansko zasedbo in pripravljajo teren za nove okrepitve. Sicer je 38-letni Šved rdeče-črne okrepil decembra lani, potem ko je zapustil ameriško ligo MLS in moštvo LA Galaxy. V pogodbi z AC Milanom je tudi klavzula, da se sodelovanje lahko podaljša še za eno leto (2021), vendar bo kot kaže ostalo pri sedanjem stanju, saj ni nobenih pogovorov o nadaljnjem sodelovanju.

"Še bom igral, dokler lahko ustvarim rezultate, nisem maskota. Naslednjih 12 mesecev? Treba bo raziskati trg, imam še tri tedne pogodbe. Nihče iz kluba se ni pogovarjal z mano o prihodnosti. S tem se še ne bom ubadal sedaj, odigrajmo do konca in potem bomo videli," je dejal Ibra za italijanski Sky. Milan bo v novi sezoni vodil Nemec Ralf Rangnick, ta naj bi imel na seznamu tri nogometaše, (vsaj) eden od njih bi lahko okrepil Milančane. Na tem seznamu so Realov Luka Jović, Fiorentinin Dušan Vlahovićin iranski napadalec pri ruskem St. Petersburgu Sardar Azmoun.