Ibrahimovićev kip bodo premestili

Mestne oblasti švedskega Malmöja so se odločile, da obnovijo kip legendarnega nogometaša Zlatana Ibrahimovića in ga preselijo na drugo lokacijo, kjer ne bi bil dostopen vandalom, ki tradicionalno uničujejo njegovo podobo, so objavili v dnevniku Sydsvenskan.

Tri metre visokem pozlačenem kipu, ki so ga postavili oktobra lani, so neznanci najprej odlomili del nosu, nato ga obarvali v srebrno barvo, na koncu pa mu še odpilili nogi. Ves vandalizem pripisujejo navijačem Malmöja, ki se ne morejo sprijazniti, ker je napadalec, sicer ikona kluba, postal solastnik Hammarbya, osovražene konkurenčne ekipe iz Stockholma. Zlatan Ibrahimović se je pred dnevi vrnil v Milano. FOTO: AP Mestni svet je zaprosil klub za pomoč pri izbiri nove lokacije. Zlatan Ibrahimović je trenutno član AC Milana, k padlem evropskem velikanu se je vrnil, potem ko je zaradi epidemije novega koronavirusa dva meseca preživel v Stockholmu, kjer je treniral z igralci Hammarbyja.