Projektil zimzelenega Ibričića za prvo prvenstveno zmago Domžal

Aluminij je bil na svoji zelenici nevarnejši, imel je več priložnosti, a jih ni znal izkoristiti. Na drugi strani je eno redkih domžalskih v zadetek pretvoril nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine, ki pri 35. letih dokazuje, da še zdaleč ni za staro šaro. V 25. minuti je na nasprotnikovi polovici sam odvzel žogo in jo nato s kakšnih 20 metrov neubranljivo poslal v zgornji desni kot vratarja Luke Janžekoviča .

To je bila sploh prva zmaga Domžal v novi sezoni prve lige. "Vedeli smo, da po slabem uvodu potrebujemo pozitiven rezultat in da bo lahko ena sama priložnost odločila tekmo," je po tekmi pojasnjeval trener rumene družine Dejan Djuranović , ki seveda ni mogel mimo kapetana in junaka petkovega obračuna: "Čisto nekaj drugega je, ko ga imamo na igrišču. S svojo mojstrovino je odločil tekmo."

Aluminij je, kot že rečeno, imel več priložnosti. Jaka Bizjak je v 19. minuti stresel okvir vrat, kmalu po prejetem zadetku pa zapravil še eno veliko priložnost. "Vedeli smo, da nas čaka čvrsta in organizirana ekipa. Pričakovali smo dolge žoge, na katere je bilo potrebno odgovoriti. Razen tiste priložnosti, po kateri so zadeli okvir vrat, si niso ustvarili veliko. Igralci so pokazali veliko mero želje, ki nas je pripeljala do rezultata," je bil s predstavo svojih varovancev zadovoljen Djuranović.

Domžalčani bodo naslednje točke iskali že v sredo, ko bodo ob Kamniški Bistrici v zaostali tekmi gostili Olimpijo. Po besedah Djuranovića je cilj jasen – zmaga: "Pozitiven rezultat seveda vpliva na igralce. Sedaj se bomo v miru pripravili na Olimpijo in tudi tam iskali svoje priložnosti. Cilj je, da osvojimo vse tri točke."