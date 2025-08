'Icardi je pred menoj s fračo ubil goloba, ga spekel in pojedel'

Mauro Icardi in Sergi Gomez sta bila tri sezone soigralca v La Masii, eno leto sta bila celo sostanovalca. "Nekega dne mi Mauro reče: 'Sergi, pojdi z menoj do bližnjega parka.' S sabo je imel kos lesa v obliki črke Y, ki ga je dan prej sam izrezal. Na les je pritrdil elastiko in izdelal fračo. Odšla sva v park, pokazal je na visok bor in rekel: 'Vidiš tam zgoraj?' Jaz sem videl storže, on pa je vztrajal: 'Ne, še višje.' Tam je bil golob, komaj viden," je zgodbo, ki je hitro postala viralna, pripovedoval Gomez.