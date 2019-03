Icardi se ni opravičil, italijanski mediji poročajo o novem sporu

Novinarska konferenca Luciana Spallettijaje razkrila marsikaj, a ne vsega. Trener Interja je namreč pred tekmo z Laziem potrdil, da kljub drugačnim napovedim v ekipo ne bo uvrstil problematičnega argentinskega napadalca Maura Icardija, potem ko so italijanski mediji špekulirali, da se bo Argentinec po povratku na treninge opravičil trenerju in soigralcem. A to se očitno ni zgodilo, športna dnevnika Corriere della Sera in La Gazzetta dello Sport pa poročata, da se je vse skupaj začelo "kuhati" v petek.

Med ogledom videoanalize nedeljskega Interjevega nasprotnika naj bi Spalletti svojega napadalca vprašal, če ima kaj za povedati, mnogi so seveda pričakovali vsaj kakšen stavek kot opravičilo za več kot enomesečno odsotnost, ki se je začela z njegovo zavrnitvijo odhoda na evropsko tekmo na Dunaj.

"Jaz sem z vami in s klubom vse že razčistil, zato menim, da nimam česa povedati," naj bi na pobudo Spallettija dejal Icardi, kar prvemu možu stroke pri črno-modrih seveda ni bilo všeč. Spalletti naj bi bil tisti, ki se je na koncu odločil, da Icardija pusti doma, saj mu je klubsko vodstvo pustilo proste roke. Iz tabora Icardija prihajajo reakcije, da česa takega po plodnih sestankih z vodilnimi v klubu niso pričakovali, niso pričakovali niti, da bo moral Argentinec govoriti, še najmanj pa to, da ga nato ne bo v ekipi za tekmo.

La Gazzetta dello Sport dodaja, da je dobršen del slačilnice na strani trenerja. Na Icardijev povratek bo zdaj potrebno počakati najmanj do tekme z Genoo sredi prihodnjega tedna, saj bi ga na stadionu Giuseppeja Meazze verjetno pričakal precej "vroč" sprejem s strani navijačev Interja. A italijanska športna časnika dodajata, da je v primeru Icardija v skladu z zadnjimi leti možno prav vse ...

