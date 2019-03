Icardi se vrača: po opravičilu že v kadru za tekmo z Laziem

Italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport je povratek Maura Icardija razglasil za začetek "operacije dobro razpoloženje". Stanje v slačilnici Interja v zadnjih mesecih tudi zaradi argentinskega napadalca ni bilo rožnato, mediji so poročali tudi o več klanih, ki so se še bolj trdno oblikovali po tem, ko je trener Luciano Spallettiodvzel kapetanski trak Icardiju in ga nadel ljubljanskemu čuvaju mreže Samirju Handanoviću.

Več kot en mesec je trajala saga med Icardijem, njegovo partnerico in agentko Wando Naro, klubom in navijači Interja, ki bodo Južnoameričanu težko vnovič odpustili. To so sicer storili po tem, ko se je pred dobrimi štirimi leti po gostovanju v Sassuolu z njimi zapletel v ostro prerekanje, nato je postal celo kapetan moštva, a v zadnjih tednih spet uspel močno ujeziti črno-modro družino.

Opravičilo soigralcem in trenerju

Zavrnil naj bi odhod na gostovanje na Dunaj, kjer je Inter čakala tekma Lige Evropa s tamkajšnjim Rapidom. Vse od tedaj Argentinca ni bilo v kadru, zaman so ga snemalci lovili tudi na treningih Milančanov, s katerimi pa od začetka tedna spet trenira po skoraj točno mesecu in pol premora. Icardi naj bi se ob povratku vseh soigralcev z reprezentančnih tekem vsem skupaj, s trenerjem Spallettijem na čelu, opravičil, s tem pa ga bo nekdanji trener Udineseja, Zenita in Rome znova uvrstil v kader za ligaško tekmo.

Inter bo Icardija že proti Laziu ta konec tedna močno potreboval, saj se je njegov rojak Lautaro Martinezpo tekmah z Venezuelo in Marokom vrnil z načeto mišico, počivati pa bo moral vsaj dva tedna. La Gazzetta dello Sport poroča, da ima Icardi mesto v ekipi že skorajda zagotovljeno, a da obračuna najverjetneje ne bo začel ‒ verjetno tudi zato, ker je na sporedu na domačem San Siru, kjer bo odziv navijačev še toliko bolj pod drobnogledom. Brez Južnoameričana v konici napada je Inter odigral devet tekem, na katerih je petkrat zmagal, nazadnje na milanskem derbiju z AC Milanom (3 : 2).

Še posebej razigran je bil s tremi goli v zadnjih prvenstvenih krogih ravno Martinez, medtem ko ima Icardi trenutno na svojem kontu 15 golov in tri podaje z 28 tekem, ki jih je v vseh tekmovanjih v tej sezoni odigral. Vodilni možje kluba so kljub pranju umazanega perila v javnosti že napovedali, da bodo poskušali z enim najbolj zaželenih napadalcev v Evropi podaljšati pogodbo, potem ko je bilo veliko govora o njegovi morebitni selitvi v vrste madridskega Reala, a se zdi, da temu ni naklonjen povratnik na klop belega baleta Zinedine Zidane.

