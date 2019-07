Buffon prinesel zmago Juvetu, nov gol Ronalda in (avto)gol De Ligta

Kitajski Nandžing je bil prizorišče težko pričakovanega spopada novega trenerja Interja Antonia Contejaz nekdanjimi delodajalci iz Torina, h katerim bi se dolgoletni vezist in trener Juventusa to poletje kmalu vrnil, a je nato po koncu sodelovanja s Chelseajem in enoletnem premoru pristal v mestu mode. Conte je od prve minute začel tekmo tudi s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem, ki je kljub menjavi na trenerskem stolčku pričakovano ohranil položaj prvega vratarja in, vsaj za tokratno tekmo, tudi kapetana članskega moštva črno-modrih. V postavitvi 3-5-2 je na sredini igrišča spet začel novinec Stefano Sensi, za katerim so vzpodbudni debitantski nastopi, medtem ko sta ob odsotnosti kontroverznega Argentinca Maura Icardija napadalni dvojec sestavljala šele 17-letni Stefano Esposito in Ivan Perišić.

TEKMA

Italijanski trenerski dvoboj je Maurizio Sarrizačel z odmevno poletno okrepitvijo Matthijsom de Ligtomv zadnji vrsti in tudi Adrienom Rabiotomna sredini, medtem ko so bili za zadetke zadolženi Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuainin Federico Bernardeschi. Ronaldo je že v enem prvih napadov ogrel Handanovićeve dlani, do konca polčasa pa je bil precej nemočen in vsaj enkrat izgubil živce ob nepopustljivem pokrivanju Danila D'Ambrosia. Na drugi strani je v peti minuti zapretil Esposito, čigar poskus pa je po odboju od enega izmed Juventusovih nogometašev končal v golavtu. Pet minut kasneje je Inter že vodil, po podaji iz kota je lastnega vratarja premagal De Ligt, ki je kot član Juveta prvič začel tekmo v belo-črnem dresu.

Selitev Ronalda v konico napada

Handanović v 23. minuti ni imel veliko dela s poskusom Bernardeschija, veliko bolj je bil sedem minut kasneje nevaren Antonio Candreva, ki pa je meril za las mimo vrat Wojciecha Szczesnyja. Ronaldo je imel najlepšo priložnost prvega polčasa v 33. minuti, ko pa je z glavo zgrešil s strelom preko gola. V napornem prvem polčasu, igralci so dobili tudi nekaj minut premora za "hlajenje", je imel v 38. minuti priložnost tudi Perišić, ki je po prodoru v kazenski prostor streljal v stranski del mreže, v 40. minuti pa je z veliko večje razdalje poskusil njegov rojak Marcelo Brozović, a je bil Szczesny na mestu. Že globoko v sodnikovem podaljšku je z močnim volejem prek vrat Handanovića nato meril še Bernardeschi.

Ljubljančan v drugem polčasu ni več stopil na zelenico, poleg menjave v milanskih vratih (priložnost je dobil Daniele Padelli) pa je na igrišče v belo-črnih dresih priteklo še več svežih in tudi zelo znanih obrazov: Gianluigi Buffon, Mario Mandžukićin novinec na položaju srednjega branilca Merih Demiral. Nato se je razigral Ronaldo, ki se je po "aktiviranju" Mandžukića preselil povsem v konico napada: v 53. minuti je žogo sicer sprejel bolj na levi strani in preigral D'Ambrosia, njegov močen strel pa je ustavil Padelli. Padelli je v enem naslednjih napadov nato ustavil še "bombo" Rabiota, Inter pa je bil nevaren šele v 62. minuti, ko je Demiral s prisebnim posredovanjem (sicer resda na meji dovoljenega, saj je odskočil z obema nogama) preprečil strel Perišića, ki je prodrl vse do Buffona.

Slabo razpoloženi strelci z bele pike

V igro je nato prišel še Emre Can, ki je na sredini igrišča pri "stari dami" nadomestil Miralema Pjanića, v 66. minuti poa je Ronaldo na robu kazenskega prostora spet preigraval D'Ambrosia in si priigral nov prosti strel, ki je po zaslugi rahlega odboja od živega zidu presenetil Padellija ter končal v mreži za 1:1. V 72. minuti bi lahko Inter spet povedel, a po hitrem protinapadu Roberto Gagliardini pred Buffonom ni imel sreče, oziroma se je izkazal veteran in povratnik v vratih Torinčanov. Padelli se je na drugi strani izkazal ob akciji Ronalda, ki ga je že preigral in se pripravljal na strel, italijanski vratar pa mu je izza hrbta v slogu branilcev z drsečim startom odnesel žogo. Po številnih menjavah, ki so sledile, je ritem igre močno upadel in o zmagovalcu so nato odločale najstrožje kazni.

Strelci so bili izjemno slabo razpoloženi, oziroma sta se z nekaj posredovanji izkazala Padelli in Buffon, ki kot pretiran specialist za najstrožje kazni sicer kljub častitljivim letom in bogatim izkušnjam ne slavi. Že prvi Interjev strel je zapravil Andrea Ranocchia, Juve (Joao Cancelo, Ronaldo in Can) pa do četrtega kroga ni grešil, medtem ko je s tretjim strelom zgrešil tudiSamuele Longo. A nato sta zaporedoma zgrešila Rabiot in Bernardeschi, Joao Marioin Nicolo Barella (Buffon je bil spet izjemno blizu) pa sta zadela in vrnila Inter v igro. A po tem, ko je Buffon ustavil Borjo Valera, je zmago "zeber", prvo na letošnjem turnirju ICC, le uspel potrditi Demiral.